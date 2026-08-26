Украинцев хотят заставить платить 20% НДС за все посылки из-за границы: в Раде приняли важное решение

В Раде в очередной раз вынесли на голосование законопроект об отмене льготы на посылки стоимостью до 150 евро и введении 20-процентного НДС на большинство международных отправлений. По договоренности с Международным валютным фондом Украина обязана принять этот закон до октября.

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Соответствующее решение было принято на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, которое транслировалось в YouTube. Речь идет о правительственном законопроекте №15460.

В заседании налогового комитета принимал участие и министр финансов Сергей Марченко. Он подчеркнул, что в целом законопроект необходимо принять до октября – от него зависит, получит ли Украина очередной транш от Европейского Союза в размере 4 миллиардов евро.

"В соответствии с ратифицированным соглашением с Евросоюзом был ряд условий, в том числе и те, которые народные депутаты уже поддержали. Для получения второго транша одним из ключевых условий является фактически голосование за этот законопроект в целом и его подписание президентом. Сроки установлены до октября. То есть у нас совсем мало времени", – отметил он.

Министр подчеркнул, что в случае задержки получение макрофинансовой помощи окажется под большим вопросом. Также, по словам Марченко, в законопроекте предусмотрены льготы для ряда товаров.

"Мы фактически создаем дискриминационные условия: для импортных товаров они лучше, чем для отечественного производителя. Он платит на 20% больше. И это почва для уклонения от уплаты налогов", – добавил глава Минфина.

Что предлагают изменить

Ожидается, что в случае одобрения новые правила могут вступить в силу с 2027 года. Главная нововведение – отмена действующей льготы, позволяющей не платить налоги за международные посылки стоимостью до 150 евро. После изменений:

большинство посылок из-за рубежа будут подлежать налогообложению;

планируется введение 20% НДС на такие отправления;

фактически это означает, что даже недорогие покупки станут дороже;

не будут облагаться налогом посылки некоммерческого характера "от гражданина к гражданину" стоимостью до 45 евро, независимо от товара (кроме запрещенных к пересылке);

независимо от товара (кроме запрещенных к пересылке); НДС на импортируемые товары, приобретенные через маркетплейсы, начиная с 0 евро, будет начисляться сразу при покупке – уплата будет обеспечиваться маркетплейсами или их представителями.

Как сообщал OBOZ.UA, пока во всём мире ритейлеры косметики увеличивают объёмы продаж, в Украине в этой сфере растёт количество индивидуальных предпринимателей и сокращается количество юридических лиц. Это может свидетельствовать о попытках "работать в наличку", чтобы уклониться от уплаты налогов, что ежегодно обходится бюджету Украины в 1,2 млрд грн.

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