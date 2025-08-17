Украинцев атакуют "почтовые" мошенники: как работает преступная схема с посылками

В Украине появилась новая мошенническая схема: людям приходят SMS с сообщением о якобы проблемах с доставкой посылки и ссылкой для "подтверждения адреса". Перейдя по ней, пользователи рискуют передать мошенникам свои личные данные и реквизиты банковских карт.

Одно из таких мошеннических сообщений пришло и журналистке OBOZ.UA. Злоумышленники присылают SMS или iMessage с текстом о том, что посылка якобы прибыла на склад, но ее не могут доставить из-за "неполного или неправильного адреса".

Как работает схема

В сообщении добавляется ссылка на подозрительный сайт, который должен выглядеть как сервис доставки. В тексте даже указываются инструкции – скопировать и вставить ссылку в браузер, если она не открывается сразу. Это типичный прием, чтобы заставить человека обязательно перейти на фишинговую страницу. На сайте мошенники обычно просят "подтвердить" адрес или оплатить повторную доставку, для чего требуют ввести:

полное имя;

номер телефона;

адрес проживания;

данные банковской карты.

Таким образом злоумышленники получают все необходимое для похищения средств со счетов доверчивых пользователей. Для того, чтобы не попасть на аферистов, следует обратить внимание на очевидные признаки мошеннического сообщения:

сообщение приходит от незнакомого международного номера;

в тексте есть ошибки и неестественные формулировки;

присутствует давление временем: "подтвердите адрес в течение 24 часов, иначе посылка будет возвращена";

предложение перейти по коротким или странным ссылкам на сторонние сайты.

Как защититься

игнорируйте и удаляйте подобные сообщения;

никогда не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите там личных или банковских данных;

проверяйте информацию о ваших заказах только через официальные сайты или приложения служб доставки или магазинов;

если данные карты уже были введены, следует немедленно обратиться в банк и заблокировать счет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев продолжают атаковать мошенники под видом представителей Организации Объединенных Наций. Они предлагают "выплаты от ООН", а чтобы схема казалась более правдоподобной, указывают один из украинских банков для получения денег.

