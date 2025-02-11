Украинцам ввели новые правила уплаты налогов: кто обязан представить отчетность до 20 февраля

До 20 февраля 2025 года все предприятия и ФЛП (физлица-предприниматели), выплачивающие доходы физическим лицам, обязаны предоставить отчет за январь по новой форме. Теперь отчетность по НДФЛ и ЕСВ является ежемесячной, поэтому налогоплательщикам нужно тщательно следить за новыми требованиями и соблюдать сроки подачи документов.

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Об этом пишет Правительство online. Эти изменения вызвали много вопросов среди бухгалтеров и предпринимателей, ведь ранее отчеты подавались ежеквартально.

Согласно обновленным правилам, отчетность теперь должна подаваться до 20 числа каждого месяца за предыдущий месяц. К примеру, до 20 февраля 2025 года необходимо подать отчет за январь 2025 года. Вот основные дедлайны для представления отчетности:

до 10 февраля 2025 года – по старой форме подается Расчет с типом "Отчетный"/"Отчетный новый" за IV квартал 2024 года;

– по старой форме подается Расчет с типом за IV квартал 2024 года; до 20 числа каждого месяца – необходимо подавать Расчет за предыдущий месяц уже по новой форме;

– необходимо подавать Расчет за предыдущий месяц уже по новой форме также подаются:

"уточняющие" расчеты (если нужно исправить предварительные данные);

(если нужно исправить предварительные данные); Расчеты за предыдущие периоды (кроме IV квартала 2024-го, для которого действует старый формат до 10.02.2025).

Для удобства плательщиков ГНС (Государственная налоговая служба) разместила новые формы Налогового расчета на своем официальном вебпортале. Они вступили в силу с 6 февраля 2025 года.

Что нужно знать предпринимателям и бухгалтерам

ежемесячная отчетность означает, что предприятиям нужно чаще взаимодействовать с налоговыми органами, что увеличивает нагрузку на бухгалтеров;

означает, что предприятиям нужно чаще взаимодействовать с налоговыми органами, что увеличивает нагрузку на бухгалтеров; сокращенные сроки представления – если раньше отчетность подавалась ежеквартально, то теперь до 20 числа каждого месяца необходимо подавать расчет за предыдущий месяц;

– если раньше отчетность подавалась ежеквартально, то теперь до 20 числа каждого месяца необходимо подавать расчет за предыдущий месяц; изменения в формах представления – теперь применяются новые формы документов, которые необходимо использовать при представлении расчетов;

– теперь применяются новые формы документов, которые необходимо использовать при представлении расчетов; санкции за несвоевременное представление – предприятия и ФЛПы, которые не подадут отчетность в срок, могут получить штрафные санкции согласно действующему законодательству.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ФЛПы, прекращающие деятельность или переходящие на общую систему в начале 2025 года, уже не смогут в этом году вернуться на упрощенную систему налогообложения. Право быть "единщиком" предоставляется раз в календарный год.

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