"ФОПов", которые закрываются в 2025-м, предупредили о важном нюансе: что нужно учесть

Физлица-предприниматели (ФЛП, укр. – "ФОП"), которые прекращают деятельность или переходят на общую систему в начале 2025 года, уже не смогут в этом году вернуться на упрощенную систему налогообложения. Право быть "единщиком" предоставляется раз в календарный год.

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На это обратил внимание предпринимателей специалист по налогам для ФЛП Михаил Смокович. "Если вы изъявите желание возобновить деятельность в 2025 году, то получить единый налог не выйдет раньше чем до 1 января 2026 года", – отметил он.

В то же время, эксперт объяснил, что это ограничение не распространяется на тех, кто подал заявление о закрытии "ФОПа" в декабре-2024 и закрылся или перешел на общую систему налогообложения с 1 января. "Тогда в 2025 году можно на единый налог", – ответил он на соответствующий вопрос.

Также Смокович напомнил, что в феврале у ФЛП есть несколько "крайних дат", в которые нужно заплатить налоги или подать декларации. Это:

до 10 февраля – подача декларации плательщика единого налога ФЛП 3-й группы за 2024 год, налоговый расчет за наемных работников;

до 19 февраля – уплата единого налога 5% ФЛП 3-й группы за 4-й квартал 2024 года;

до 20 февраля – уплата единого налога за февраль: 1-я группа в сумме 302,80 грн, 2-я группа в сумме 1600 грн; уплата военного сбора для 1-й и 2-й группы за февраль – 800 грн.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, количество "ФОПов" в Украине в 2024 году в Украине выросло почти на 120 тыс. – до 1 707 677. Больше всего в Украине зарегистрировано "ФОПов" в IT-отрасли, хотя за 2024 год количество ФЛП по этому направлению уменьшилось на 2,4 тыс., или 1,6%.

В то же время, количество ФЛП, которые прекратили деятельность в 2024-м стало рекордном за пять лет. За 2024 год закрылось около 210 тыс. ФЛП. Основными причинами стали экономические трудности, изменения в налоговом законодательстве и миграционные процессы, отмечали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине утвердили новую форму налогового расчета по НДФЛ (налог на доходы) и ЕСВ (единый социальный взнос), которая объединяет представление этих налогов в одном отчете и предусматривает его ежемесячное представление. Отчетность за IV квартал 2024 года подается по старой форме, а за январь 2025-го – по новой.

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