Отмена поездов в Харьков: в "Укрзализныце" объяснили, что происходит и стоит ли паниковать

В социальных сетях начали распространять информацию, что с 18 марта в Украине якобы отменили прямые поезда "Интерсити" в Харьков из-за ситуации с безопасностью, поэтому пассажирам приходится ехать с пересадкой. В то же время, "Укрзалізниця" официально отметила, что ввела лишь временную пересадку через Полтаву, билеты продаются, а полноценное движение планируют восстановить до конца марта.

По данным местных медиа, отмечалось, что с 18 марта прямое скоростное сообщение между городами временно изменено из-за влияния военных действий. Однако из громких заголовков, оказалось, что ситуация не является такой критической, как может показаться на первый взгляд.

Речь идет не о полной отмене поездов, а об изменении маршрута. По словам издания, вместо прямого рейса скоростные поезда теперь курсируют с пересадкой в Полтаве. Впоследствии "Укрзалізниця" предоставила официальное разъяснение ситуации. Там подтвердили, что сейчас действует временное ограничение курсирования Интерсити только на участке до Полтавы.

Далее в Харьков пассажиров доставляют стыковочными маршрутами в спальных вагонах, что позволяет сохранить сообщение, хотя и в измененном формате. В компании объяснили, что решение принято по нескольким причинам:

ограничение энергоснабжения в регионе;

использование резервных тепловозов на участке Харьков – Полтава;

значительные задержки поездов (до 3 часов);

случаи, когда поезда прибывали уже после начала комендантского часа.

Именно поэтому график движения решили изменить, чтобы обеспечить более стабильную и безопасную перевозку пассажиров. Полной отмены нет, как и раньше:

билеты на рейсы доступны в продаже;

поезда курсируют;

другие маршруты в Харьков работают без изменений.

Фактически речь идет лишь о временном изменении маршрута для скоростных поездов. Более того, в "Укрзалізниці" отметили, что продолжаются восстановительные работы и усиленные меры безопасности, а полноценное курсирование Интерсити в Харьков планируют восстановить уже до конца марта.

Основной причиной изменений называют влияние военных действий. Именно из соображений безопасности было принято решение временно скорректировать маршрут движения скоростных поездов. Важный момент – билеты на Интерсити в Харьков и из Харькова продолжают продаваться, и система работает в штатном режиме.

Фактически речь идет об изменении логистики, ведь часть маршрута нужно преодолевать с пересадкой, но сами поезда курсируют. На фоне этой информации в социальных сетях начала распространяться паника. Пользователи массово пишут об "отмене поездов", делятся скриншотами новости и пытаются понять, смогут ли добраться до места назначения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" ввела остановку поездов и возможную эвакуацию пассажиров из-за роста угрозы обстрелов и рисков для инфраструктуры. Отмечается, что это решение повышает безопасность, но в то же время приводит к задержкам и ситуациям, когда людям приходится ждать тревогу даже под открытым небом.

