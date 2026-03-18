УкраїнськаУКР
русскийРУС

Отмена поездов в Харьков: в "Укрзализныце" объяснили, что происходит и стоит ли паниковать

Дарина Герцева
Рынки и компании
3 минуты
1,6 т.
Билеты на Интерсити и Интерсити +

В социальных сетях начали распространять информацию, что с 18 марта в Украине якобы отменили прямые поезда "Интерсити" в Харьков из-за ситуации с безопасностью, поэтому пассажирам приходится ехать с пересадкой. В то же время, "Укрзалізниця" официально отметила, что ввела лишь временную пересадку через Полтаву, билеты продаются, а полноценное движение планируют восстановить до конца марта.

Видео дня

По данным местных медиа, отмечалось, что с 18 марта прямое скоростное сообщение между городами временно изменено из-за влияния военных действий. Однако из громких заголовков, оказалось, что ситуация не является такой критической, как может показаться на первый взгляд.

Поезда в Харьков отменили из-за ситуации с безопасностью

Речь идет не о полной отмене поездов, а об изменении маршрута. По словам издания, вместо прямого рейса скоростные поезда теперь курсируют с пересадкой в Полтаве. Впоследствии "Укрзалізниця" предоставила официальное разъяснение ситуации. Там подтвердили, что сейчас действует временное ограничение курсирования Интерсити только на участке до Полтавы.

Далее в Харьков пассажиров доставляют стыковочными маршрутами в спальных вагонах, что позволяет сохранить сообщение, хотя и в измененном формате. В компании объяснили, что решение принято по нескольким причинам:

  • ограничение энергоснабжения в регионе;
  • использование резервных тепловозов на участке Харьков – Полтава;
  • значительные задержки поездов (до 3 часов);
  • случаи, когда поезда прибывали уже после начала комендантского часа.

Именно поэтому график движения решили изменить, чтобы обеспечить более стабильную и безопасную перевозку пассажиров. Полной отмены нет, как и раньше:

  • билеты на рейсы доступны в продаже;
  • поезда курсируют;
  • другие маршруты в Харьков работают без изменений.

Фактически речь идет лишь о временном изменении маршрута для скоростных поездов. Более того, в "Укрзалізниці" отметили, что продолжаются восстановительные работы и усиленные меры безопасности, а полноценное курсирование Интерсити в Харьков планируют восстановить уже до конца марта.

Пассажиров будут довозить до Полтавы

Основной причиной изменений называют влияние военных действий. Именно из соображений безопасности было принято решение временно скорректировать маршрут движения скоростных поездов. Важный момент – билеты на Интерсити в Харьков и из Харькова продолжают продаваться, и система работает в штатном режиме.

Билеты до сих пор в свободной продаже

Фактически речь идет об изменении логистики, ведь часть маршрута нужно преодолевать с пересадкой, но сами поезда курсируют. На фоне этой информации в социальных сетях начала распространяться паника. Пользователи массово пишут об "отмене поездов", делятся скриншотами новости и пытаются понять, смогут ли добраться до места назначения.

Новость посеяла панику среди людей
Люди в социальных сетях возмущены

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" ввела остановку поездов и возможную эвакуацию пассажиров из-за роста угрозы обстрелов и рисков для инфраструктуры. Отмечается, что это решение повышает безопасность, но в то же время приводит к задержкам и ситуациям, когда людям приходится ждать тревогу даже под открытым небом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe