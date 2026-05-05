Украинцам раздают жилищные ваучеры: получателей предупредили о важных нюансах

Украинцы со статусом УБД или инвалидности вследствие войны, которые выехали с ВОТ и получили жилищный ваучер в Дії со статусом "обратитесь к нотариусу", могут переходить к покупке жилья – государство предоставляет до 2 млн грн. При этом заключить сделку нужно в течение 60 дней, а жилье должно быть на подконтрольной территории, не у близких родственников и продавец обязательно должен иметь счет в госбанке.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины. По состоянию на начало мая уже тысячи украинцев получили подтверждение финансирования, а вместе с ним – новый статус "обратитесь к нотариусу" .

На первый взгляд это может выглядеть как формальность, однако на самом деле этот статус является ключевым сигналом – процесс переходит в финальную, практическую стадию. Но здесь и кроется важный нюанс, который часто недооценивают – время ограничено.

С момента получения статуса есть только 60 дней, чтобы найти жилье, пройти все проверки и заключить сделку. Если этого не сделать – бронирование средств аннулируется, и процедуру придется проходить снова. Сумма помощи составляет до 2 миллионов гривен, эти средства можно использовать для:

покупки квартиры или дома на первичном или вторичном рынке;

инвестирования в строительство;

приобретения доли в жилой недвижимости.

В то же время сам ваучер имеет длинный "срок жизни" – до 5 лет, это означает, что даже в случае потери бронирования можно повторно подать заявку на финансирование. После получения статуса в Дії алгоритм действий выглядит так:

выбрать жилье, которое соответствует условиям программы;

вместе с продавцом обратиться к нотариусу для проверки объекта;

заключить договор купли-продажи, где обязательно указывается информация о жилищном ваучере;

нотариус вносит данные сделки в государственный реестр;

средства автоматически перечисляются продавцу через банковскую систему.

И здесь еще один важный момент, деньги никогда не выдаются на руки. Они поступают непосредственно продавцу, что минимизирует риски мошенничества и злоупотреблений. Программа имеет четкие правила, которые могут повлиять на выбор жилья:

недвижимость должна быть расположена на подконтрольной Украине территории;

покупка у близких родственников запрещена;

продавец обязательно должен иметь счет в государственном банке.

Отдельно стоит обратить внимание на финансовый аспект, если жилье дороже – разницу придется доплатить самостоятельно. Если же дешевле – неиспользованные средства возвращаются в программу и направляются другим заявителям.

Еще один важный инструмент, о котором знают не все – возможность объединения ваучеров. Если несколько членов семьи получили финансирование, они могут использовать средства вместе для покупки большего или более качественного жилья. Главное условие – синхронное оформление и использование ваучеров при заключении сделки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам продлили программу "Национальный кэшбек" до 30 апреля 2028 года – государство будет компенсировать до 3 тысяч гривен в месяц за покупку украинских товаров и услуг. Отдельно кэшбек на топливо будет действовать только до 31 мая 2026 года.

