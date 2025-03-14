Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин в ближайшие дни: чего ожидать

На украинских АЗС подешевел бензин А-95. Так, 14 марта они продают его по средней цене 56,67 грн/л, что на 5 коп. ниже, чем днем ранее. Тем не менее, ожидать резкого изменения стоимости ресурса на выходных не стоит – в экспертной среде уверены, что цены будут находится около нынешнего уровня.

Видео дня

Впрочем, говорится в материале delo.ua, изменения на рынке, все же, произойдут – однако ближе к 20 марта. Тогда, как ожидается, АЗС начнут снижать цены – до 1 грн/л.

При этом подчеркивается: на самом деле, АЗС получат возможность снизить цены сразу на 2 грн/л – из-за того, что стоимость нефти Brent в пределах 70 долларов за баррель "уже закрепилась на рынке". Однако этот потенциал не будет реализован полностью – поскольку "сети будут настроены расширить маржинальность", чтобы компенсировать потери низкого потребления зимой.

"Ближе к 20 марта начнется понижение цен. Сети будут пытаться компенсировать потери от низких проливов зимой. Цена будет снижена не на 2 грн/л, а всего на 1 грн/л", – рассказал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Вместе с тем, в ближайшее время, подчеркивается, "цены на бензин на украинских АЗС останутся неизменными". Следовательно, на выходных не стоит ожидать как их роста, так и снижения.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 14 марта крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-59,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Neftek, SOCAR – 58,99 грн/л;

Паралель – 58,49 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках "Авантаж 7" – 52,95 грн/л. А также "Фактор" – 53 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Киеве разоблачили подпольную АЗС – она работала без лицензий на хранение и продажу топлива. Во время обысков на ней было изъято, среди прочего, свыше 6,3 тонны ресурса, а специальное оборудование – демонтировано. В настоящее время работа заправки остановлена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!