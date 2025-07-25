Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин до конца года: к чему готовятся АЗС

В Украине рост цен на топливо был вызван кратковременным подорожанием нефти и ослаблением гривны к евро. До конца 2025 года существенного подорожания не ожидается — общий рост составит менее 10%.

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Об этом заявил заместитель председателя НБУ (Национальный банк Украины) Сергей Николайчук во время брифинга. Как уверяют в регуляторе, рост был временным и обусловлен двумя ключевыми факторами, которые уже потеряли актуальность.

Первый и главный фактор – это краткосрочный рост мировых цен на нефть в мае, который стал следствием обострения ситуации на Ближнем Востоке. Однако геополитическое напряжение достаточно быстро стабилизировалась, что привело к обратному эффекту – нефтяной рынок вернулся к предыдущему балансу.

Второй фактор – валютный. Поскольку акцизы на топливо в Украине привязаны к евро, изменение курса гривны непосредственно сказалось на конечной цене в розничной торговле. Ослабление национальной валюты в паре с евро вызвало повышение стоимости топлива на заправках, но этот процесс также был кратковременным.

Николайчук сообщил, что сейчас никаких существенных изменений на рынке топлива не ожидается. Согласно прогнозу, до конца 2025 года рост цен не превысит 10%. Более того, в среднесрочной перспективе НБУ закладывает стабильный (боковой) тренд на мировом нефтяном рынке, что предполагает отсутствие серьезных колебаний.

Также в НБУ не видят серьезного влияния стоимости топлива на общую инфляцию. Это означает, что колебания в этой категории не будут иметь решающего значения для общего уровня потребительских цен.

Таким образом, украинские потребители могут ожидать относительной стабильности на топливном рынке по крайней мере до конца текущего года. Даже в условиях новых вызовов (таких как изменения в курсе валют или геополитические возмущения), Нацбанк не прогнозирует резких колебаний цен.

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