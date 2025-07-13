Украинцев обманывали на АЗС: какую схему придумали "предприимчивые" сотрудники заправки

Работницам АЗС на Житомирщине грозит до 8 лет тюрьмы за присвоение денег клиентов. Две сотрудницы заправки организовали схему с поддельными документами и скидками, чтобы наживаться за счет покупателей.

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Обвинительный акт по делу уже передали в суд. Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции Украины в Житомирской области. Так, по версии следствия, подозреваемые:

использовали дисконтные карты при расчете за топливо;

с водителей брали полную стоимость приобретенного бензина;

разницу оставляли себе.

Детали схемы

В организации "бизнеса" обвиняются два оператора АЗС в возрасте 54 и 59 лет. Свою схему они проворачивали только при расчетах наличными.

"При расчетах наличными женщины без ведома клиентов использовали дисконтные карты посторонних лиц с большим процентом скидки. В результате стоимость покупки уменьшалась, однако водители платили полную сумму", – рассказали в полиции.

После этого сотрудницы АЗС указывали в отчетной документацию заниженные суммы. Таким образом, по версии следствия, женщины присвоили около 30 тыс. грн.

Обвиняемым грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Обеим работницам АЗС инкриминируются правонарушения, предусмотренные Уголовным кодексом Украины:

части 1, 3 статьи 358 – "подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

– "подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов". часть 4 статьи 191 – "присвоение имущества".

Вместо топлива могут заливать фальсификат

В начале июля правоохранители в Киевской области разоблачили продажу поддельного топлива. В рамках расследования были проведены обыски.

В ходе них было изъято около 280 тыс. литров топлива. Его ориентировочная стоимость оценивается более чем в 14 млн грн.

Такие ситуации – не редкость. В целом подпольные АЗС несут большую угрозу как водителям, так и стране. Как рассказали ранее в Нефтегазовой Ассоциации Украины (НАУ), такие заправки часто предлагают топливо по ценам ниже себестоимости, это достигается за счет:

грубого пренебрежения базовыми нормами безопасности;

уклонения от уплаты налогов и выплат зарплат "в конвертах".

"Ситуация искажает рынок, ослабляет экономику. И уменьшает финансовые ресурсы, необходимые для поддержки обороноспособности страны", – предупреждают аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, также некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке.

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