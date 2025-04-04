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Украинцам раскрыли детали об автобусных поездках: какую информацию вносят в реестр

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
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Украинцам раскрыли детали об автобусных поездках

В Украине начали наполнять Реестр междугородных и пригородных автобусных маршрутов. Там будет доступна информация о названиях автобусных маршрутов, организаторах пассажирских перевозок и пр.

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Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий (Минразвития). Там отметили: реестр находится по ссылке.

Как выглядит Реестр междугородных и пригородных автобусных маршрутов

"Стартует наполнение Реестра междугородних и пригородных автобусных маршрутов. Для этого Уктрансбезопасность запустила отдельный модуль в Реестре автобусных маршрутов. Таким образом, информация о сети пригородных и междугородных автобусных маршрутов станет общедоступной", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: реестр будет наполняться постепенно – на основе информации от организаторов перевозок, в частности, областных военных администраций. В частности, на время выхода публикации доступна информация по:

  • Донецкой;
  • Киевской;
  • Луганской;
  • Львовской;
  • Одесской;
  • Полтавской;
  • Ривненской;
  • Сумской;
  • Тернопольской;
  • Хырьковской;
  • Хмельницкой;
  • Херсонской областях;
  • городе Киеве.
В Реестре междугородных и пригородных автобусных маршрутов уже доступна информация по многим областям

Какая информация содержится в автобусном реестре

  • Названия автобусных маршрутов и визуальный вид маршрута на карте.
В автобусном реестре можно увидеть визуальный вид маршрута на карте
  • Номера автобусных маршрутов (рейсов).
  • Организаторы пассажирских перевозок.
В реестре представлена информация об организаторах пассажирских перевозок
  • Автомобильные перевозчики, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров на таких маршрутах.

"Пассажиру Реестр поможет найти нужный пригородный и междугородний автобусный маршрут с помощью имеющихся фильтров. Государству Реестр позволит проанализировать сеть маршрутов, выявить неактуальные маршруты и инициировать создание новых", – рассказали в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, "Укрзалізниця" запускает официальные каналы в соцсетях о движении пригородных поездов. В них будут рассказывать, в частности, задержки и назначение новых поездов.

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