Украинцам раскрыли детали об автобусных поездках: какую информацию вносят в реестр

В Украине начали наполнять Реестр междугородных и пригородных автобусных маршрутов. Там будет доступна информация о названиях автобусных маршрутов, организаторах пассажирских перевозок и пр.

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Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий (Минразвития). Там отметили: реестр находится по ссылке.

"Стартует наполнение Реестра междугородних и пригородных автобусных маршрутов. Для этого Уктрансбезопасность запустила отдельный модуль в Реестре автобусных маршрутов. Таким образом, информация о сети пригородных и междугородных автобусных маршрутов станет общедоступной", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: реестр будет наполняться постепенно – на основе информации от организаторов перевозок, в частности, областных военных администраций. В частности, на время выхода публикации доступна информация по:

Донецкой;

Киевской;

Луганской;

Львовской;

Одесской;

Полтавской;

Ривненской;

Сумской;

Тернопольской;

Хырьковской;

Хмельницкой;

Херсонской областях;

городе Киеве.

Какая информация содержится в автобусном реестре

Названия автобусных маршрутов и визуальный вид маршрута на карте.

Номера автобусных маршрутов (рейсов).

Организаторы пассажирских перевозок.

Автомобильные перевозчики, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров на таких маршрутах.

"Пассажиру Реестр поможет найти нужный пригородный и междугородний автобусный маршрут с помощью имеющихся фильтров. Государству Реестр позволит проанализировать сеть маршрутов, выявить неактуальные маршруты и инициировать создание новых", – рассказали в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, "Укрзалізниця" запускает официальные каналы в соцсетях о движении пригородных поездов. В них будут рассказывать, в частности, задержки и назначение новых поездов.

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