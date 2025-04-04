Украинцам раскрыли детали об автобусных поездках: какую информацию вносят в реестр
В Украине начали наполнять Реестр междугородных и пригородных автобусных маршрутов. Там будет доступна информация о названиях автобусных маршрутов, организаторах пассажирских перевозок и пр.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий (Минразвития). Там отметили: реестр находится по ссылке.
"Стартует наполнение Реестра междугородних и пригородных автобусных маршрутов. Для этого Уктрансбезопасность запустила отдельный модуль в Реестре автобусных маршрутов. Таким образом, информация о сети пригородных и междугородных автобусных маршрутов станет общедоступной", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: реестр будет наполняться постепенно – на основе информации от организаторов перевозок, в частности, областных военных администраций. В частности, на время выхода публикации доступна информация по:
- Донецкой;
- Киевской;
- Луганской;
- Львовской;
- Одесской;
- Полтавской;
- Ривненской;
- Сумской;
- Тернопольской;
- Хырьковской;
- Хмельницкой;
- Херсонской областях;
- городе Киеве.
Какая информация содержится в автобусном реестре
- Названия автобусных маршрутов и визуальный вид маршрута на карте.
- Номера автобусных маршрутов (рейсов).
- Организаторы пассажирских перевозок.
- Автомобильные перевозчики, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров на таких маршрутах.
"Пассажиру Реестр поможет найти нужный пригородный и междугородний автобусный маршрут с помощью имеющихся фильтров. Государству Реестр позволит проанализировать сеть маршрутов, выявить неактуальные маршруты и инициировать создание новых", – рассказали в министерстве.
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, "Укрзалізниця" запускает официальные каналы в соцсетях о движении пригородных поездов. В них будут рассказывать, в частности, задержки и назначение новых поездов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!