"Укрзалізниця" будет сообщать о задержках пригородных поездов на новых ресурсах: где смотреть

"Укрзалізниця" запускает официальные каналы в соцсетях о движении пригородных поездов. В них будут рассказывать, в частности, о задержках и назначениях новых поездов.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что найти каналы можно по ссылкам:

"Теперь есть официальные каналы в соцсетях о движении пригородных поездов. Как найти новости региона? Ищите хештег или метку с названием локации в конце каждой публикации", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: кроме информации о задержках и назначениях новых поездов на канале будут публиковаться новости о модернизации подвижного состава. А также временной отмене поездов и назначении альтернатив и пр.

В Украине запустят обновленный поезд по важному маршруту

В то же время, на мощностях "Укрзалізниці" капитально модернизировали электропоезд ЭД9М на 792 места в 8 вагонах – в нем появились розетки для зарядки гаджетов, пандусы и т.д. Он будет курсировать по маршруту Киев – Чернигов – Киев, что, в частности, облегчит украинцам из этих и близлежащих населенных пунктов подъезд на работу и учебу.

"Кроме того, в процессе ремонтных работ обновили интерьер кабины машиниста и установили современный эргономичный пульт управления и микропроцессорную систему управления и диагностики. В кабине машиниста установлен кондиционер и микроволновка", – говорится в сообщении.

Также, отмечается, в поезде установили камеру, направленную ​​на токоприемник. Она, объясняется, позволит локомотивной бригаде:

предупреждать нестандартные ситуации;

замечать безбилетных пассажиров.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" добавит для 2 своих поездов дополнительную остановку. С 10 апреля поезда №79/80 "Сичеслав" Днепр – Львов и №793/794 Черкассы – Киев будут останавливаться на платформе Выдубичи-Трипольские в обоих направлениях.

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