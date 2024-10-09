Украинцам продают "незаконную" одежду: как поставщики наживаются на уклонении от налогов
Импортеры одежды в Украину используют различные схемы для уклонения от уплаты налогов. В целом Госналоговая служба (ГНС) предотвратила распространение схемного налогового кредита по НДС на более 1,5 млрд грн.
Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил:
- в 2023 году 280 импортеров ввезли в Украину одежду на 12,2 млрд грн;
- в текущем их количество составило 275, а стоимость ввезенной одежды превысила 15,5 млрд грн.
"Работа Госпогранслужбы и ГНС привела к увеличению поступлений от импортеров одежды в государственный бюджет. Они выросли в текущем году по сравнению с прошлым на 20,7% (с 1 до 1,3 млрд грн)", – говорится в сообщении.
Какие используют схемы
По словам Гетманцева, одним из самых распространенных методов минимизации налогов является существенное занижение таможенной стоимости товара. Например:
- цена растаможивания ремня ТМ Brioni производства Евросоюза составляет 36 грн;
- по данным интернет-магазинов, продажа в Украине такого ремня осуществляется по цене 23 360 грн, "то есть с ростом цены в 799 раз".
"Аналогично цена растаможки женских брюк ТМ Dolce & Gabbana производства Евросоюза составляет 184 грн, при этом по данным интернет-ресурсов магазинов продажа в Украине таких штанов осуществляется по цене 114 567 грн, (рост цены – 621 раз). Цена растаможки пальто ТМ Hugo Boss производства Евросоюза составляет 53 грн, при этом по данным интернет-ресурсов магазинов продажа в Украине такого пальто осуществляется по цене 21 500 грн (рост цены – 406 раз)", – рассказал нардеп.
Еще одна схема – растаможка товаров известных брендов под видом дешевых. В т.ч. китайских товаров. Например:
- В таможенных декларациях импортером по соответствующему коду УКТ ВЭД (Украинский классификатор товаров внешнеэкономической деятельности) название товара отмечается общими фразами ("Платье женское текстильное из хлопка" малоизвестного ТМ Gralice, страна производства платья – КНР).
- Такой товар импортируется в очень значительных объемах (от 100 единиц в одной партии).
- Цена растаможки такого платья (с учетом импортной пошлины и НДС) составляет 135 грн.
- При реализации платья по этому же коду УКТ ВЭД название товара в налоговой накладной указывается как платье с непонятным набором цифр и латинских букв, идентифицировать которые невозможно (вероятно, это внутренний артикул субъекта), и цена реализации такого платья возрастает до 187 042 грн. (с НДС). То есть более чем в 1 386 раз.
Использование этой схемы, по словам Гетманцева, позволяет реализовать остальные импортированные по этому коду УКТ ВЭД и непроданные по налоговым накладным товары за наличку без налогов. А кроме того:
- легализовать брендовый товар в Украине;
- легализовать доходы, полученные преступным путем.
Также нечестные импортеры используют схему с подменой кода УКТ ВЭД импортируемого товара при продаже в Украине – во избежание остановки регистрации налоговой накладной. Суть схемы:
- Импортер ввозит по коду УКТ ВЭД товар "дополнительные вещи к одежде из натуральной кожи" – например, 51,7 тыс. ремней по цене от 30 до 88 грн общей таможенной стоимостью 2,7 млн грн.
- В ходе реализации товаров с указанным кодом УКТ ВЭД у налоговых накладных импортером отмечается реализация только 129 ремней по цене от 218 до 12 950 грн на общую сумму всего 331,8 тыс. грн (с НДС).
- Остальные реализуемые по указанному коду УКТ ВЭД товары (на общую сумму 1,1 млн. грн. с НДС) по данным налоговых накладных – это обувь, сумки, рюкзаки, кошельки, кредитницы, бусы, зонты и т.д., "которые учитываются за другими кодами УКТ ВЭД, и происхождение которых неизвестно, поскольку импорт и приобретение таких товаров в Украине отсутствуют".
Использование же этой схемы, по словам нардепа, позволяет реализовать остальные импортируемые по этому коду УКТ ВЭД и непроданные по налоговым накладным товары за наличку без налогов. А кроме того:
- легализовать товар, происхождение которого не установлено, "то есть контрабанду или контрафакт", по другим кодам УКТ ВЭД;
- легализовать доходы, полученные преступным путем.
"Субъекты, использующие вышеуказанные схемы минимизации налогов, импортируют одежду исключительно в интересах всех известных торговых сетей брендовых дорогостоящих товаров (поштучная реализация ранее упомянутых товаров по реальным ценам брендовых товаров осуществляется исключено на субъектов, которым эти сети принадлежат)", – подчеркнул Гетманцев.
Суть еще одной схемы состоит в том, что импортером ввозятся значительные партии одежды "насыпью", при этом в силу объемов и специфики транспортировки ее растаможка осуществляется в килограммах, а не штуках. Такая схема, по словам нардепа, характерна, в частности, для импортеров секонд хенда, в связи с чем "установить точное количество того или иного товара в партии не возможно".
"В дальнейшем этот товар продается в Украине в адрес плательщиков НДС в штуках, с названием, указанным общими фразами (вроде "платье" или "штаны"), и по реальной стоимости бренда, однако на основании вышеуказанного идентифицировать стоимость растаможки такого товара и торговую наценку при его продаже невозможно. Однако очевидно несовпадение товара по весу, а также отсутствие остатков товаров, которые фактически были реализованы за кэш без уплаты налогов", – объяснил Гетманцев.
В целом же, отметил он, уже установлены 16 импортеров, воспользовавшихся этой схемой. Все они включены в перечень рисковых, в результате чего "предотвращено распространение схемного налогового кредита по НДС на сумму свыше 486 млн грн".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине планируют отменить норму о неуплате НДС при получении почтовой отправки из-за границы стоимостью менее 150 евро. Законопроект про налог на дешевые посылки уже разрабатывают народные депутаты.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!