Украинцам продают "незаконную" одежду: как поставщики наживаются на уклонении от налогов

Импортеры одежды в Украину используют различные схемы для уклонения от уплаты налогов. В целом Госналоговая служба (ГНС) предотвратила распространение схемного налогового кредита по НДС на более 1,5 млрд грн.

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Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил:

в 2023 году 280 импортеров ввезли в Украину одежду на 12,2 млрд грн;

в текущем их количество составило 275, а стоимость ввезенной одежды превысила 15,5 млрд грн.

"Работа Госпогранслужбы и ГНС привела к увеличению поступлений от импортеров одежды в государственный бюджет. Они выросли в текущем году по сравнению с прошлым на 20,7% (с 1 до 1,3 млрд грн)", – говорится в сообщении.

Какие используют схемы

По словам Гетманцева, одним из самых распространенных методов минимизации налогов является существенное занижение таможенной стоимости товара. Например:

цена растаможивания ремня ТМ Brioni производства Евросоюза составляет 36 грн;

по данным интернет-магазинов, продажа в Украине такого ремня осуществляется по цене 23 360 грн, "то есть с ростом цены в 799 раз".

"Аналогично цена растаможки женских брюк ТМ Dolce & Gabbana производства Евросоюза составляет 184 грн, при этом по данным интернет-ресурсов магазинов продажа в Украине таких штанов осуществляется по цене 114 567 грн, (рост цены – 621 раз). Цена растаможки пальто ТМ Hugo Boss производства Евросоюза составляет 53 грн, при этом по данным интернет-ресурсов магазинов продажа в Украине такого пальто осуществляется по цене 21 500 грн (рост цены – 406 раз)", – рассказал нардеп.

Еще одна схема – растаможка товаров известных брендов под видом дешевых. В т.ч. китайских товаров. Например:

В таможенных декларациях импортером по соответствующему коду УКТ ВЭД (Украинский классификатор товаров внешнеэкономической деятельности) название товара отмечается общими фразами ("Платье женское текстильное из хлопка" малоизвестного ТМ Gralice, страна производства платья – КНР).

Такой товар импортируется в очень значительных объемах (от 100 единиц в одной партии).

Цена растаможки такого платья (с учетом импортной пошлины и НДС) составляет 135 грн.

При реализации платья по этому же коду УКТ ВЭД название товара в налоговой накладной указывается как платье с непонятным набором цифр и латинских букв, идентифицировать которые невозможно (вероятно, это внутренний артикул субъекта), и цена реализации такого платья возрастает до 187 042 грн. (с НДС). То есть более чем в 1 386 раз.

Использование этой схемы, по словам Гетманцева, позволяет реализовать остальные импортированные по этому коду УКТ ВЭД и непроданные по налоговым накладным товары за наличку без налогов. А кроме того:

легализовать брендовый товар в Украине;

легализовать доходы, полученные преступным путем.

Также нечестные импортеры используют схему с подменой кода УКТ ВЭД импортируемого товара при продаже в Украине – во избежание остановки регистрации налоговой накладной. Суть схемы:

Импортер ввозит по коду УКТ ВЭД товар "дополнительные вещи к одежде из натуральной кожи" – например, 51,7 тыс. ремней по цене от 30 до 88 грн общей таможенной стоимостью 2,7 млн грн.

В ходе реализации товаров с указанным кодом УКТ ВЭД у налоговых накладных импортером отмечается реализация только 129 ремней по цене от 218 до 12 950 грн на общую сумму всего 331,8 тыс. грн (с НДС).

Остальные реализуемые по указанному коду УКТ ВЭД товары (на общую сумму 1,1 млн. грн. с НДС) по данным налоговых накладных – это обувь, сумки, рюкзаки, кошельки, кредитницы, бусы, зонты и т.д., "которые учитываются за другими кодами УКТ ВЭД, и происхождение которых неизвестно, поскольку импорт и приобретение таких товаров в Украине отсутствуют".

Использование же этой схемы, по словам нардепа, позволяет реализовать остальные импортируемые по этому коду УКТ ВЭД и непроданные по налоговым накладным товары за наличку без налогов. А кроме того:

легализовать товар, происхождение которого не установлено, "то есть контрабанду или контрафакт", по другим кодам УКТ ВЭД;

легализовать доходы, полученные преступным путем.

"Субъекты, использующие вышеуказанные схемы минимизации налогов, импортируют одежду исключительно в интересах всех известных торговых сетей брендовых дорогостоящих товаров (поштучная реализация ранее упомянутых товаров по реальным ценам брендовых товаров осуществляется исключено на субъектов, которым эти сети принадлежат)", – подчеркнул Гетманцев.

Суть еще одной схемы состоит в том, что импортером ввозятся значительные партии одежды "насыпью", при этом в силу объемов и специфики транспортировки ее растаможка осуществляется в килограммах, а не штуках. Такая схема, по словам нардепа, характерна, в частности, для импортеров секонд хенда, в связи с чем "установить точное количество того или иного товара в партии не возможно".

"В дальнейшем этот товар продается в Украине в адрес плательщиков НДС в штуках, с названием, указанным общими фразами (вроде "платье" или "штаны"), и по реальной стоимости бренда, однако на основании вышеуказанного идентифицировать стоимость растаможки такого товара и торговую наценку при его продаже невозможно. Однако очевидно несовпадение товара по весу, а также отсутствие остатков товаров, которые фактически были реализованы за кэш без уплаты налогов", – объяснил Гетманцев.

В целом же, отметил он, уже установлены 16 импортеров, воспользовавшихся этой схемой. Все они включены в перечень рисковых, в результате чего "предотвращено распространение схемного налогового кредита по НДС на сумму свыше 486 млн грн".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине планируют отменить норму о неуплате НДС при получении почтовой отправки из-за границы стоимостью менее 150 евро. Законопроект про налог на дешевые посылки уже разрабатывают народные депутаты.

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