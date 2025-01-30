Украинцам продавали "липовую" одежду с логотипами известных брендов: разоблачена сеть цехов

В Одессе разоблачили группу лиц, наладивших массовое производство контрафактной одежды под известными брендами, нанеся ущерб компании правообладателю более чем на 7,4 млн грн. Суд будет рассматривать дело, а изъятое имущество оценивается в 50 млн. грн.

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Об этом пишет Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Организатором преступной деятельности стал 21-летний житель Одессы, который в 2022 году наладил работу нелегального швейного цеха.

Он привлек к бизнесу трех знакомых, занимавшихся непосредственным производством и распространением поддельной продукции. В подпольных цехах изготовляли:

спортивные костюмы;

шорты;

куртки;

худые;

обувь;

сумки, кошельки и аксессуары.

Готовую продукцию продавали через онлайн-площадки, популярные соцсети и физический магазин в центре Одессы, вводя клиентов в заблуждение, что они покупают оригинальные вещи мировых брендов. Сотрудники БЭБ в Одесской области вместе с Нацполицией и СБУ провели масштабную спецоперацию, в ходе которой были изъяты:

большое количество контрафактного товара;

промышленное швейное оборудование;

логотипы известных брендов;

фурнитуру и материалы для пошива;

финансовая документация и черновые записи.

Общая сумма изъятого имущества – более 50 млн грн. По итогам следственных действий четырем фигурантам дела были выдвинуты официальные подозрения по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

статья 28 ч.3 – совершение преступления организованной группой лиц по предварительному сговору;

– совершение преступления организованной группой лиц по предварительному сговору; статья 229 ч.3 – незаконное использование знаков для товаров и услуг;

– незаконное использование знаков для товаров и услуг; статья 209 ч.1 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Все материалы переданы в суд, который будет решать дальнейшую судьбу подозреваемых и возможную конфискацию незаконного имущества. Стражи порядка продолжают устанавливать всех лиц, которые могли быть причастны к этой незаконной деятельности, а также проверяют возможные связи преступной группы с другими контрафактными производствами в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Винницкой области преступная группа изготовляла поддельные документы государственного образца с использованием официальных голографических защитных элементов. Стоимость фальшивого документа зависела от его типа и составляла от 8000 до 2000 евро.

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