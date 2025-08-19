Украинцам переписали цены на основные овощи и фрукты: сколько теперь придется платить

В Украине за неделю огурцы подешевели с 23 до 19 грн/кг, арбузы – с 11 до 8 грн/кг, тогда как дыня выросла в цене с 18 до 23 грн/кг, а малина с 82 до 89 грн/кг. В общем подорожали капуста, баклажаны и ягоды, зато огурцы и арбузы стали доступнее для потребителей.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. По их данным, украинский рынок овощей и фруктов продолжает демонстрировать нестабильность, ведь одни позиции дешевеют, другие, наоборот, растут в стоимости.

Такие колебания объясняются сезонными факторами, погодными условиями и объемами предложения от фермеров. За последнюю неделю на украинских рынках заметно подешевели некоторые овощи из "борщевого набора". В частности:

огурец снизился с 23 грн/кг до 19 грн/кг благодаря росту предложения от местных производителей;

На рынке фруктов и ягод также произошли существенные колебания. В частности, сейчас зафиксирована такая ценовая политика:

арбуз снизился в цене с 11 грн/кг до 8 грн/кг, ведь предложение сезонного продукта традиционно возросло;

По словам аналитиков, рынок Украины сейчас балансирует между ростом сезонного предложения и локальными дефицитами. Если для арбузов и огурцов характерно удешевление, то ягоды, баклажаны и дыни дорожают, что напрямую отражает колебания урожайности и спроса.

