Украинцам не хотят продавать качественный лук: что происходит с ценами на популярный овощ

Большинство лука на украинском рынке – низкого качества из-за неблагоприятных погодных условий, а продукции высокого качества пока на рынок попадает немного. Но несмотря на это, цены на овощ продолжают расти – теперь он в закупке на 16% дороже, чем неделю назад, а также на треть дороже, чем в прошлом.

Видео дня

Согласно данным EastFruit, рост стоимости лука объясняется двумя факторами. Первый – достаточно высокий спрос на овощ. Второй – резкое сокращение предложения из-за того, что большинство хозяйств уже завершили уборочные работы.

Учитывая это, в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий цены на лук в украинских хозяйствах варьируются в пределах 10-15 грн/кг. Это в среднем на 16% больше, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом предложение качественной продукции на рынке достаточно ограничено, поскольку многие хозяйства воздерживаются от ее реализации.

"В этом сезоне украинские фермеры заявляют о более высоком проценте некондиционной продукции в сегменте лука из-за неблагоприятных погодных условий летом текущего года. В результате из-за повышенной влажности в ходе уборки урожая ряд хозяйств сообщали об активном распространении бактериальных заболеваний. В то же время торговые компании, закупающие лук для последующей закладки на хранение, испытывают серьезные трудности с приобретением необходимых партий данной продукции приемлемого качества", – констатируют аналитики.

Таким образом , цены на лук в Украине в среднем на 33% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. И снижения прайса не будет — крупные хозяйства собираются и дальше повышать цены на качественную продукцию при сохранении текущих темпов сбыта.

Впрочем, редким явлением снижения цен на украинскую агропродукцию стал чеснок. Как сообщила руководитель отдела маркетинга львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович, по состоянию на середину октября эта пряность продается в среднем за 105 грн/кг, в то время как прошлогодние цены составляли 115 грн/кг, то есть на 8,7% меньше.

"В этом сезоне на рынке украинского чеснока наблюдаются существенные ценовые колебания, что частично связано с несколькими факторами: изменениями в урожайности, погодными условиями, а также общим ростом затрат на выращивание и логистику", – пояснила Татьяна Попович.

На стоимость отечественного чеснока влияет то, что на рынке его хватает. Впрочем, ситуация может изменяться в зависимости от региона, поскольку некоторые производители уменьшили площади под чеснок из-за трудностей с его реализацией в предыдущие сезоны и высокие затраты на хранение. Потому в дальнейшем местные цены могут колебаться.

Ввиду этого доля импортной продукции может составлять от 20 до 40% (основные страны-экспортеры – Китай и Испания). Так что прогнозы цен на чеснок до конца сезона могут включать колебания с возможностью роста цен в случае снижения урожайности или увеличения импорта из-за более низкого предложения на внутреннем рынке.

Ранее OBOZ.UA сообщал о снижении цен на лук. На прошлой неделе аналитики объясняли это заметным ослаблением спроса, постепенным увеличением предложения и разгаром уборочного сезона в центральных и западных областях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!