Украинцам грозит 900€ штрафа за перевозку наличных денег? Что нужно знать при пересечении границы

Украинцев в социальных сетях начали пугать сообщениями о якобы "новых штрафах на 900 евро" на границе Италии и массовых наказаниях за перевозку наличных. На самом деле правила не запрещают ввозить или вывозить деньги, но требуют декларирования сумм от 10 тысяч евро на одного человека и соблюдения формальной процедуры.

OBOZ.UA выяснил, что на самом деле нужно знать украинцам. В последние дни в соцсетях и мессенджерах активно распространяется информация о якобы "новой ловушке" для путешественников на границе Италии.

В сообщениях утверждается, что с января 2025 года украинцы массово получают штрафы в 900 евро, если в одном авто перевозят более 10 тысяч евро наличных, даже когда деньги принадлежат нескольким людям. Эти посты вызывают тревогу, ведь многие планируют поездки в Италию на автомобиле или транзитом через страну.

Впрочем, стоит различать эмоциональные предупреждения из соцсетей и то, что на самом деле предусмотрено действующими правилами валютного контроля. В вирусных сообщениях описывают типичную ситуацию, когда семья или компания едет в авто, имея общую сумму, например, 15 тысяч евро. Люди уверены, что действует правило "до 10 тысяч евро на одного человека без декларации", поэтому не волнуются.

Однако во время проверки, если вся наличность лежит в сумке водителя или в одном кошельке, финансовая полиция якобы считает, что эти средства перевозит один человек, и сразу выписывает большой штраф. Отдельно отмечается, что несовершеннолетних детей "не считают", а честные объяснения уже после остановки не помогают избежать наказания.

Правила валютного контроля в странах ЕС, в частности в Италии, базируются на четкой норме: наличные в сумме 10 000 евро или более подлежат обязательному декларированию при пересечении границы. Ключевое слово здесь – декларированию, а не запрету на перевозку.

Законодательство исходит из принципа персональной ответственности, ведь лимит применяется к конкретному лицу, а не к автомобилю или всей группе пассажиров. В то же время на практике важное значение имеет фактический контроль над деньгами. Если все средства физически находятся при одном человеке, именно он считается перевозчиком этой суммы и должен был подать декларацию. Именно этот нюанс и стал основой для громких предупреждений в соцсетях.

Штрафы возникают не из-за самого факта наличия денег, а из-за нарушения процедуры. Если сумма превышает разрешенный лимит и не была задекларирована заблаговременно, это считается административным нарушением. При этом объяснение "это деньги всей семьи" уже после проверки обычно не меняет ситуации, ведь правила требуют соблюдения формальностей до момента контроля, а не после него.

Что касается детей, то здесь также действует формальный подход, ведь если средства фактически контролирует взрослый, именно он несет ответственность, независимо от того, кому эти деньги предназначены. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, достаточно придерживаться базовых правил. Во-первых, если наличные распределены между несколькими взрослыми пассажирами и сумма у каждого не превышает лимит, риски минимизируются. Во-вторых, если же сумма на одного человека равна или превышает 10 тысяч евро, нужно заблаговременно подать валютную декларацию.

