Украинцам готовы платить более 32 тыс. грн за работу с гибким графиком: кого ищут и на какие должности

Украинские работодатели все активнее реагируют на запрос работников относительно гибкого графика – количество таких вакансий за год выросло на 13%. Больше всего гибких предложений сейчас в сфере логистики, где водителям готовы платить до 32 500 грн, а также среди студенческих вакансий, которые традиционно активизируются летом.

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Об этом OBOZ.UA сообщили аналитики OLX Работа. Гибкий график позволяет работникам самостоятельно распределять нагрузку в течение дня.

Как отмечают эксперты, это может быть поздний старт рабочего дня, смещенные часы, разделение рабочего времени на блоки или просто свобода в том, когда и как выполнять задачи, главное – результат. Такая модель все чаще применяется и в офлайн-сферах, а не только в "кабинетной" или удаленной работе.

Активно тенденцию поддерживают компании в сфере "Логистика / склад / доставка". Именно здесь в июне 2025 года зафиксировано 26% прироста объявлений с гибким графиком. Чаще всего речь идет о вакансиях водителей, которым позволяют формировать график под себя, например, выбирать смену или маршрут. Эта категория также предлагает самые высокие зарплаты среди "гибких", медианное вознаграждение составляет 32 500 грн в месяц.

Лето традиционно приносит активизацию на рынке труда среди студентов и новичков, и именно для них работодатели чаще всего готовы "подстраиваться". В категории "Начало карьеры / работа для студентов" наблюдается наибольший прирост – +38% к количеству вакансий с гибким графиком. В то же время оплата труда здесь скромнее, медианная зарплата – 12 000 грн, однако это компенсируется возможностью совмещать работу с учебой.

Интересно, что производственные сферы тоже адаптируются к новым реалиям. В категории "Производство / рабочие специальности" количество "гибких" вакансий выросло на 21%. Здесь предлагают занятость на производствах и сезонную работу, в частности полевые работы, позволяющие согласовывать часы работы, средняя зарплата – 22 500 грн.

Несмотря на общую положительную динамику, в некоторых сферах гибкий график практически невозможен. В категории "Продажи" количество таких объявлений даже снизилось на 6%. Еще меньше гибкости в HoReCa (гостинично-ресторанная сфера) и других профессиях, требующих физического присутствия и работы по четкому графику: бармены, официанты, кондитеры, диспетчеры, тренеры, охранники.

Как отмечают аналитики, сегодня гибкий график – это уже не "бонус", а часто решающий фактор в выборе места работы. С ростом спроса работодатели все активнее адаптируются.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы существенно увеличили свои ожидания по зарплате и условиям труда – большинство хочет получать более 30 тыс. грн и работать по гибкому графику. В то же время 73,6% граждан считают, что именно государство должно создать больше возможностей для карьерного развития.

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