Украинцам активно предлагают работу с проживанием: сколько готовы платить на таких должностях

В Украине стремительно растет количество вакансий с жильем – только за первый квартал их было 1,5 тысячи, а в целом доступно до 4 тысяч предложений. Больше всего платят в силах обороны (до 125 тыс. грн), но и в гражданских профессиях можно зарабатывать до 50 тысяч гривен с обеспеченным жильем.

Видео дня

Об этом сообщает Государственная служба занятости. Главная причина таких вакансий – острый дефицит работников во многих отраслях, из-за войны миллионы украинцев выехали за границу или сменили место жительства, и бизнес вынужден адаптироваться.

Жилье стало мощным аргументом в борьбе за кадры. Особенно это актуально для крупных городов и регионов, где наблюдается активное восстановление экономики и высокий спрос на рабочую силу. Активнее всего такие предложения появляются в крупных экономических центрах:

Киев – около 260 вакансий;

Киевская область – более 200;

Львовская область – около 150;

Днепропетровская область – 144.

При этом почти половина таких вакансий уже закрыта – настолько высокий спрос среди соискателей работы. В то же время база постоянно обновляется, по состоянию на апрель доступно более 800 актуальных предложений.

Рынок вакансий с жильем охватывает как военную, так и гражданскую сферу. Самые высокие зарплаты традиционно предлагают Силы обороны Украины – от 65 до 125 тысяч гривен. В гражданском секторе также немало возможностей, наиболее востребованы:

врачи и медицинский персонал;

водители;

повара и кондитеры;

монтажники и мастера по ремонту;

трактористы и работники агросферы;

грузчики;

технические специалисты.

Зарплаты здесь колеблются от 22 до 50 тысяч гривен в зависимости от квалификации и региона. Вакансии с жильем – это шанс для нескольких категорий украинцев. Фактически работодатель берет на себя одну из самых больших статей расходов – аренду, что делает такие предложения особенно выгодными.

Чтобы воспользоваться возможностью, достаточно зайти на Единый портал вакансий и выбрать фильтр "Вакансии с жильем". Также можно обратиться в ближайший центр занятости, где специалисты помогут подобрать варианты в соответствии с опытом и пожеланиями. Эксперты советуют не медлить, ведь из-за высокого спроса лучшие вакансии закрываются очень быстро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!