Украинские супермаркеты резко переписали цены на популярный овощ: как выросла стоимость

Цены на морковь в Украине составляют 25–33 грн/кг и уже в 2,4 раза превышают прошлогодние показатели. Основной причиной сокращения запасов в хозяйствах на фоне высокого спроса, что создает условия для дальнейшего подорожания.

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Об этом пишут аналитики EastFruit. Фермеры сообщают, что часть продукции уже реализована, а хранящие морковь преимущественно работают по предварительно заключенным контрактам.

В результате на рынке наблюдается дефицит качественной продукции. На сегодняшний день основные сделки по продаже моркови заключаются по цене от 25 до 33 грн/кг, что на 10% дороже, чем на прошлой неделе. Отсутствие достаточного предложения создает благоприятные условия для дальнейшего роста цен.

Несмотря на большое присутствие польской моркови на украинском рынке, общая ценовая динамика остается повышающей. Спрос на импортную продукцию также высок, но он не компенсирует нехватку украинской моркови. Это свидетельствует о том, что украинские потребители предпочитают местную продукцию, особенно когда речь идет о ее качестве.

Цена на морковь в Украине сегодня уже в 2,4 раза выше, чем в этот же период в прошлом году. Для потребителей это ощутимый удар по кошельку, особенно учитывая, что морковь является одним из базовых продуктов питания.

Многие производители планируют и дальше повышать цены, если текущие темпы реализации сохранятся. Этот фактор лишь усиливает риски дальнейшего удорожания.

Учитывая ситуацию, ожидается, что цены на морковь продолжат расти, пока не стабилизируется предложение. Важным вопросом остаются новые поставки, которые могли бы повлиять на рыночное равновесие.

Цены на морковь в супермаркетах

По данным " Минфина", украинские супермаркеты продают морковь в среднем по 34,01 грн/кг – это значительно превышает среднюю цену декабря (29,63 грн). Пока что крупные сети продают овощи по 29,9-34,3 грн/кг. В частности:

AТВ – 31,4 грн/кг;

Varus – 33,9 грн/кг;

Cильпо – 34,6 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на продукты в Украине вырастут на 10-15% к весне 2025 года из-за сезонности, инфляции, увеличения расходов на горючее и последствий войны. Повышение происходит постепенно: на 1,5-3% в месяц в зависимости от категории продуктов.

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