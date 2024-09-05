Украинские энергетики устранили риск аварии на ЗАЭС: в чем была опасность

Питание временно оккупированной Запорожской АЭС (ЗАЭС) с украинской энергосистемой по двум линиям возобновлено. Это произошло после того, как украинские энергетики 5 сентября вернули в работу поврежденную вторую линию электропередачи.

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Об этом сообщили в "Энергоатоме". Там напомнили: из-за того, что со 2 сентября ЗАЭС была соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи, станция находилась в зоне повышенного риска опасности.

"Из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух наружных воздушных линий. Украинские специалисты долго не могли осмотреть место повреждения, и начать ремонт из-за угрозы повторного обстрела участка российскими войсками", – говорится в сообщении.

Ранее же энергетики объясняли: после того, как одна линия была повреждена, на станции могла возникнуть "аварийная ситуация из-за потери внешнего питания насосов, охлаждающих активные зоны реакторов и бассейны выдержки топлива ЗАЭС". Произойти это могло в случае повреждения остававшейся линии.

В то же время, напомним: 11 августа стало известно, что враг поджег большое количество автомобильных шин в градирне ЗАЭС. Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры пожара, который устроили российские оккупанты, и призвал мир и МАГАТЭ отреагировать на провокацию государства-террориста.

В МАГАТЭ заявили, что их эксперты сняли звуки взрывов, а также видели сильный темный дым в северной части ЗАЭС. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов отмечал, что пожар является провокацией россиян, а расстояние до действующих энергоблоков и ядерных установок составляет около километра, поэтому никакой опасности со стороны радиации нет.

В "Энергоатоме" сообщили, что на территории ЗАЭС произошел пожар на объекте технического водоснабжения. В результате этого события произошло возгорание градирни номер один и повреждение другого технологического оборудования.

По состоянию на утро 12 августа пожар на Запорожской атомной электростанции прекратился. Радиационный фон не превышал предел безопасного уровня.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский показал кадры пожара, который российские оккупанты устроили на Запорожской атомной электростанции. Он призвал мир и МАГАТЭ отреагировать на провокацию государства-террориста.

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