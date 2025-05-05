Украинские АЗС существенно пересчитали стоимость бензина: какие теперь цены

За выходные в Украине существенно подорожал бензин А-95. В понедельник 5 мая АЗС продают его в среднем по 54,66 грн/л, что на 24 коп. выше, чем было в пятницу 2 числа. В тоже время, в экспертной среде ожидают, что в течение текущей недели (5-11 мая) заправки могут ощутимо снизить цены на топливо – в целом, до 1 грн/л.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Впрочем, отмечается, в текущих условиях – связанных, прежде всего с непредсказуемостью действий президента США Дональда Трампа – прогнозировать что-либо трудно. Ведь "никто не гарантирует, что завтра нефть не подскочит в цене".

"Сейчас из-за фактора Трампа очень трудно делать долгосрочные прогнозы. Но в нынешних обстоятельствах мы видим потенциал к снижению цен на АЗС на 1 грн/л на этой неделе", – рассказал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

В целом же, подчеркнул он, украинские трейдеры и сети АЗС готовятся к разным сценариям развития событий. Действовать же они будут в зависимости от того, как будут меняться обстоятельства на внешнем рынке топлива.

"Если цена нефти эталонной марки Brent несколько недель продержится у отметки 62 доллара/баррель, можно будет ожидать снижения цен на бензин и дизель на стелах АЗС на 2 грн/л. Если нефтяные котировки вернутся к значению 70 долларов/баррель, цены вырастут в среднем на 1 грн/л", – говорится в материале.

По данным же investing.com, отметим, по состоянию на 16:50 по Киеву, нефть Brent стоила 60,59 доллара/баррель. Что на 1,14% ниже показателя на предыдущей сессии.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 5 мая крупные сети АЗС разливают бензин по 48,95-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 48,95 грн/л. А также:

Маркет – 49,99 грн/л;

Фактор – 50 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с 1 мая все АЗС в Украине перешли на бензин с биоэтанолом (спирт). Ожидается, что цена топлива, не возрастет, а при соблюдении стандартов никакого вреда для авто не будет.

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