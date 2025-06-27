Украинские АЗС существенно переписали цены на бензин: сколько теперь стоит заправить полный бак

За неделю на украинских АЗС существенно подорожал бензин А-95. Его стоимость выросла на 1,25 грн/л – со средних 57,65 грн/л в пятницу 20 июня до 58,9 грн в пятницу 27-го. С начала месяца же цены увеличились еще больше – на 4,35 грн/л (2 июня топливо стоило средние 54,55 грн/л). Таким образом, за это время стоимость 50-литрового бака бензина выросла сразу на 217 грн – со средних 2 728 до 2 945 грн.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети разливают бензин по 54-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 61,95 грн/л;

SOCAR – 60,66 грн/л;

"Параллель" – 60,16 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках "Укр-Петроль". Здесь бензин стоит 54 грн/л.

Что будет с ценами на бензин далее

В то же время, говорится в материале delo.ua, несмотря на то, что в ближайшее время на крупных АЗС стоимость бензина может превысить 62 грн/л, более высокого роста может удастся избежать. По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, подорожание будет сдерживаться:

Отсрочкой нормы об обязательном наличии биоэтанола в бензине.

Более мягкой политикой властей относительно мини-НПЗ.

Тем не мене, в целом, прогнозировал он в начале недели, цены на бензин имеют потенциал к росту на около 3 грн. Таким образом, не исключено, что в ближайшее время топливо подорожает еще на около 2 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, украинские правоохранители разоблачили продажу поддельного бензина. Фальсификат распространяли через АЗС и предприятия Полтавской, Киевской, Ривненской областей и других регионов Украины.

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