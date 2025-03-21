Украинские АЗС существенно переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

За неделю украинские АЗС снизили стоимость бензина А-95 сразу на 85 коп./л. В пятницу, 21 марта они продают его в среднем по 55,82 грн/л, тогда как неделей ранее (пятница, 14 марта) стоимость ресурса находилась на среднем уровне 56,67 грн/л.

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Впрочем, такое удешевление бензина было ожидаемым – по данным delo.ua, эксперты прогнозировали падение цены на 0,5-1 грн/л. Причиной же этого, отмечается, стал низкий спрос на ресурс.

"Потребление в марте 2025 года на 10-15% ниже, чем в марте 2024 года в зависимости от региона и вида топлива. Больше падает реализация бензина, хотя продажи дизтопливо тоже снизились, поскольку грузовые перевозки еще не возобновились после февраля, а крупные агрохолдинги закупили топливо до посевной еще в декабре", – рассказал основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Он подчеркнул: из-за малых объемов продаж "операторы АЗС сейчас очень нервничают". Что вынуждает их искать пути решения проблемы – в частности, "активизировать борьбу за клиента".

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 21 марта крупные сети АЗС разливают бензин по 50,7-58,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, где бензин стоит 58,99 грн/л. Также высокие цены на бензин выставили на заправках:

Neftek, SOCAR, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках RLS. Здесь бензин стоит 50,7 грн/л. А кроме того:

Фактор – 52,5 грн/л;

БРСМ-Нафта – 52,73 грн/л;

Авантаж 7 – 52,95 грн/л;

SUN OIL – 52,99 грн/л;

Motto – 53,05 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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