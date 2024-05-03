Украинские АЗС резко переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

В Украине ощутимо подорожал бензин А-95. За апреля его стоимость увеличилась на 2,07 грн/л – до средних 55,84 грн/л. При этом цены выросли практически во всех крупных сетях АЗС.

Об этом сообщает Enkorr. Отмечается: снизили стоимость бензина – на 50 коп. – за указанный период лишь в 2-х сетях. Это:

Neftek;

VostokGaz.

Во всех остальных же сетях бензин подорожал. Рост его стоимости, по данным аналитиков, составил от 1 до 3 грн/л.

Так, больше всего цены повысили в сетях VST и Маркет – на 3 грн. А кроме того:

Фактор – 2,6 грн;

ОККО, WOG – 2,5 грн;

Mango – 2,48 грн.

Сколько стоит бензин в Украине

В целом же, отмечается, в начале мая крупные сети АЗС продавали бензин по 51,95-60,99 грн/л. Дороже всего – на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А кроме того:

ОККО, WOG – 59,99 грн/л;

Shell – 57,92 грн/л;

KLO – 56,79 грн/л.

Самые низкие цены выставила АЗС Авантаж 7 – 51,95 грн/л. А также:

VostokGaz – 51,99 грн/л;

ZOG – 52,5 грн/л.

Что будет с ценами дальше

Главным же результатом апреля, отмечают эксперты, "можно считать пересечение психологически тяжелой отметки в 60 грн/л". За нее выпрыгнули сразу несколько сетей.

Впрочем, подчеркивается, первые дни мая принесли снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты. Что дает "надежду на откат розничных цен".

Однако утверждать, что стоимость ресурса точно уменьшится, эксперты не берутся. Ведь "сниженная маржа на бензине продолжит удерживать цены".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время на некоторых заправках украинцы могут получить фальсифицированное топливо, использование которого грозит серьезными повреждениями внутренним системам авто. Больше всего рискуют заправиться контрафактом те, кто покупает топливо на небольших АЗС вдали от крупных населенных пунктов.

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