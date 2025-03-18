Украинские АЗС продают бензин по новым ценам: сколько теперь стоит литр

Украинские АЗС существенно снизили цены на бензин А-95. Так, 18 марта они продают его в среднем по 56,34 грн/л, что сразу на 32 коп. ниже, чем днем ранее. Впрочем, в экспертной среде ожидают еще большего удешевления ресурса – по прогнозам, в течение ближайших дней, цены снизятся на 0,5-1 грн/л.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 18 марта крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-59,74 грн/л. Дороже всего – Shell, 59,74 грн/л. Еще ряд сете й продает бензин по 58,99 грн/л:

Neftek;

SOCAR;

WOG;

ОККО.

Самые низкие цены установили на заправках "Авантаж 7" – 52,95 грн/л. А также:

VostokGaz – 52,99 грн/л;

"Фактор" – 53 грн/л.

АЗС готовятся продавать бензин по новым ценам

В то же время, говорится в материале delo.ua, в ближайшие дни в Украине ожидается ощутимое удешевление бензина – из-за низкого спроса на ресурс. В экспертной среде ожидают, что в течение текущей недели (17-23 марта) цены снизятся на 0,5-1 грн/л.

"Потребление в марте 2025 года на 10-15% ниже, чем в марте 2024 года в зависимости от региона и вида топлива. Операторы АЗС сейчас очень нервничают из-за малых объемов продаж", – рассказал основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Киеве разоблачили подпольную АЗС – она работала без лицензий на хранение и продажу топлива. Во время обысков на ней было изъято, среди прочего, свыше 6,3 тонны ресурса, а специальное оборудование – демонтировано. В настоящее время работа заправки остановлена.

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