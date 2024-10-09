Украинские аграрии будут работать по новым правилам: при каком условии вырастут цены на продукты

Украина стремится вступить в Европейский Союз (ЕС), но это может больно ударить по отечественным фермерским хозяйствам, которым придется модернизировать производство, скорее всего за свой счет. Потому агропродукция на украинском рынке может подорожать на 10-15%.

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Об этом пишет "Минфин". Чтобы попасть в ЕС, Украина должна ввести евростандарты, в частности:

отказаться от использования запрещенных в Евросоюзе средств защиты растений;

обеспечить необходимые условия содержания скота, чтобы соответствовать законам о благополучии животных;

ввести более жесткие нормы качества продукции, в частности молока;

изменить законодательство по платежным системам в АПК и развитию сельских территорий.

Это потребует от украинских аграриев дополнительных вложений, то есть сделает производство более затратным. Обустройство только одного места для содержания коров может стоить несколько тысяч евро, подсчитали отечественные фермеры.

Эксперты напомнили, что у Евросоюза есть собственные специальные фонды, из которых выделяются дотации для европейских фермеров. Но для Украины действуют особые условия, поэтому к минимуму до 2027 года местный АПК не будет иметь доступа к этим средствам.

"Теоретически, страны-кандидаты в члены ЕС могут получить доступ к спецфондам Евросоюза. Но сейчас работает программа Ukraine Facility на 50 млрд евро и до ее окончания в 2027 году дополнительные финансовые ресурсы от ЕС вряд ли будут", – говорит председатель комитета по евроинтеграции Украинского клуба аграрного бизнеса Александр Авраменко.

У украинских агропроизводителей есть возможность получить господдержку для модернизации производства. Но она не всегда покрывает все расходы или львиная ее частица отходит крупным агрохолдингам.

По собственным оценкам агрофирм, если такие расходы будут покрываться за свой счет, мясная и молочная продукция могут вырасти в цене по меньшей мере на 10-15%. Впрочем, условия производства такой продукции планируют начать обсуждать только осенью 2025 года.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что вступление Украины в ЕС предусматривает три основных сценария развития аграрного сектора : переход в сервисную экономику, интеграцию в европейские производственные цепи через развитие переработки аграрного сырья или трансформацию страны в "сборочный цех" Европы. Выбор этих вариантов зависит от стратегии развития, которая определит будущее украинской экономики в ЕС.

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