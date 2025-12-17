'Украинская бронетехника' развивает линейку тяжелых наземных роботизированных комплексов: подробности

В конце ноября "Украинская бронетехника" провела успешные испытания беспилотного наземного комплекса Protector с интегрированным боевым дистанционно управляемым модулем "Таврия-12,7".

Подробно о развитии линейки НРК Protector рассказал Генеральный директор предприятия Владислав Бельбас в интервью "Цензор.нет".

"Protector с боевым модулем – это одна из модификаций этого НРК. Вообще он разрабатывался нами по запросу СБС как тяжелый беспилотный логистический комплекс. Радиус его действия – более 10 км, что дает возможность управлять им из безопасной зоны. Наш комплекс – это тонна грузоподъемности, что делает его довольно уникальным, едва ли не единственным в своей категории. Одной из задач Protector может быть доставка других, меньших, НРК ближе к линии боевого соприкосновения для выполнения специальных задач. Кроме того, на него можно устанавливать контр-БПЛА системы лазерного действия, пулеметные дистанционно управляемые боевые модули, другие беспилотники, например, интерсепторы", – рассказал гендиректор "Украинской бронетехники"

Объясняет Бельбас и преимущество Protector в дальности передачи данных – канале связи: "В нем используются три дублирующих типа связи. Это как раз и есть его сильная сторона, которая делает его уникальным".