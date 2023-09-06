Дедушка отсудил для внучки квартиру у ПриватБанка: суд принял решение 

Белоцерковский горрайонный суд 4 сентября принял решение снять арест с квартиры, который был наложен в пользу ПриватБанка. Иск подал дедушка в пользу своей внучки. В результате решения суда она смогла получить наследство и на нее оформили указанную квартиру.

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Об этом говорится в решении суда по делу №357/5065/23. Так, как говорится в материалах дела, несовершеннолетняя внучка находится под опекой дедушки. Родителей лишили родительских прав. При этом после смерти отца она получила право на наследство – квартиру.

Квартира находилась под арестом из-за долгов отца перед ПриватБанком. В результате внучка не смогла оформить на себя жилье. Так как арест предполагает запрет на любое переоформление, продажу, дарение жилья.

Дедушка подал на ПриватБанк в суд с требованием снять арест и не препятствовать оформлению квартиры на несовершеннолетнюю внучку. Белоцерковский суд принял решение удовлетворить иск полностью.

"Снять арест с недвижимого имущества, регистрационный номер обременения № 20159593 (специальный раздел), наложенный на основании постановления об аресте имущества должника и объявления запрета на его отчуждение", – говорится в решении суда.

При этом судебные расходы по делу на сумму 1073,60 грн должен возместить ПриватБанк. Ребенок получит квартиру.

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