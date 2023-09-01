Украинец через суд потребовал от Минфина и Ощадбанка 9,6 квадраллионов гривен за потерю накоплений времен СССР: принято решение

Печерский районный суд Киева вынес решение в деле о взыскании с Минфина и Ощадбанка потерянные во времена СССР сбережения. Иск на сумму в 9,6 квадраллионов (миллион миллиардов) гривен подал украинец, который в результате развала СССР потерял свои накопления в Ощадбанке СССР.

Видео дня

Об этом говорится в материалах дела 757/37157/22-ц. Суд принял решение оставить иск без удовлетворения. Истец просил "признать Ощадбанк, Министерство финансов Украины виновным в нанесении материального и морального вреда". Украинец имел сбережения, которые в эквиваленте в гривне он оценил в 73 млн 442 тыс. 486 грн и 9 копеек. Также он запросил рекордную сумму возмещения морального ущерба – 9,6 вадраллионов гривен.

Ответчики, представители Ощадбанка и Минфина, пояснили, что средства во времена СССР на хранение в банк не вносились. А указанные суммы государство планирует выплатить постепенно, в качестве компенсации потерь от обесценения сбережений во исполнение Закона Украины "О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины".

Порядок проведения компенсационных выплат, в том числе перечисления средств определяются Кабинетом Министров Украины. Начиная с 2013 года и по настоящее время ни одного постановления о выплате таких сбережений Кабинетом Министров Украины не принималось, а соответствующие средства в Государственном бюджете Украины не предусматривались, что исключает возможность компенсационных выплат.

"О невозможности проведения компенсационных выплат при отсутствии соответствующих средств в Государственном бюджете Украины указано в ответных письмах АО "Ощадбанк" и Министерства финансов Украины, копии которых добавлены истцом к исковому заявлению", – говорится в решении суда.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Днипровский суд Киева 29 сентября 2023-го принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иски клиент банка заявил, что он нигде не подписывал условия использование кредитного лимита, поэтому считает, что ставка в 3,5% незаконная.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!