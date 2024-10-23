Украина заключила важное соглашение с производителем Bayraktar: что известно

Украина заключила договор о сотрудничестве с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Baykar. Пока детали соглашения не разглашаются.

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О достижении сделки сообщили в Baykar. Подписание состоялось в рамках оборонной выставки SAHA EXPO 2024 в Стамбуле 22 октября, где украинскую делегацию представляли в частности министр иностранных дел Андрей Сибига и народный депутат и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Кроме того, глава МИД провел ряд переговоров с чиновниками и руководителями компаний турецкой оборонной сферы, сообщили в министерстве. Также он получил от гендиректора Baykar Makina и главы SAHA EXPO 2024 Халюка Байрактара символический подарок – модель реактивного сверхзвукового БПЛА Kizilelma с украинской символикой.

"Сегодня 972-й день полномасштабного российского вторжения. Украина продолжает обороняться. Мы благодарны турецким партнерам за солидарность и помощь. Нуждаемся в дополнительной поддержке со стороны всех наших партнеров для преодоления российской агрессии и восстановления всеобъемлющего, справедливого и длительного мира", – заявил министр на открытии выставки и призвал турецкие компании активно инвестировать в развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в начале 2024 года в Baykar подтвердили, что строят завод под Киевом, который будет производить беспилотники модели TB2 или TB3. Завершить строительство планируют через 12 месяцев.

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