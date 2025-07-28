Украина продает корабль, который посетил оккупированный Крым: как он выглядит

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило в управление морское судно "ANKA", которое незаконно заходило в порт оккупированного Крыма, и готовит его к реализации. Теперь корабль, который был вещественным доказательством, станет источником дохода для государства.

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Об этом пишет АРМА Судно было передано на основании постановления следственного судьи. Ходатайство подало Главное управление Службы безопасности Украины в АР Крым в рамках уголовного производства, возбужденного по факту незаконного пересечения государственной границы и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию.

Этот случай стал очередным примером эффективного взаимодействия между СБУ и АРМА. "Это не первый и далеко не последний пример, когда слаженные действия АРМА и правоохранителей позволяют не только обеспечить законность, но и превратить вещественное доказательство в источник пользы для государства", – подчеркнула председатель АРМА Елена Дума.

Специалисты Южного межрегионального управления АРМА уже провели технический осмотр судна. Вывод – "ANKA" находится в хорошем техническом состоянии, пригодная к эксплуатации и может быть реализована с высоким потенциалом выгоды для государственного бюджета.

На данном этапе продолжается сбор необходимой информации для подготовки конкурсного предложения. Продажа будет осуществляться в рамках конкурсных процедур, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и рыночную выгоду.

По словам Думы, продажа судна "ANKA" не просто пример реализации имущества, а сигнал, что государство не только наказывает за нарушения, но и эффективно управляет арестованными активами. По украинскому законодательству, в частности в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом и положениями об управлении вещественными доказательствами, АРМА имеет право реализовывать конфискованное имущество в интересах государства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, часть логистической инфраструктуры портового комплекса Одесской области передали в АРМА. В дальнейшем эксперты оценят рыночную стоимость актива и выставят на открытый конкурс для поиска эффективного управляющего.

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