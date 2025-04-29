Украина приближается к зоне европлатежей: правительство одобрило важный пакет законопроектов

В Украине одобрили пакет законопроектов, необходимых для вступления в единую зону европлатежей SEPA – это система, позволяющая осуществлять евро-переводы между странами ЕС (Европейский Союз) быстро, без комиссий и по единым правилам. Это открывает для украинцев и бизнеса новые финансовые возможности в Европе и приближает нашу интеграцию в общий рынок ЕС.

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Об этом сообщило Министерство финансов Украины. SEPA (Single Euro Payments Area) – это зона, объединяющая 36 европейских стран в общую систему безналичных расчетов в евро.

Участники SEPA могут производить платежи между собой быстро, без дополнительных комиссий и по единым стандартам. Это упрощает денежные переводы, повышает прозрачность транзакций и открывает новые горизонты для бизнеса, включая экспорт товаров и услуг.

Для миллионов украинцев, живущих или работающих в ЕС, присоединение к SEPA будет означать возможность переводить деньги из Европы в Украину без лишних затрат. А для украинских компаний это значительное упрощение внешнеэкономической деятельности, прозрачность и доверие со стороны партнеров в Европе. Речь идет о двух ключевых законопроектах:

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению соответствия актам права Европейского Союза и критериям Европейского платежного совета для присоединения к SEPA";

"О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины" с той же целью.

Основная цель этих изменений – адаптация украинского законодательства в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма к европейским стандартам. Это одно из ключевых условий подачи официальной заявки на вступление Украины в SEPA. Законопроекты были подготовлены Министерством финансов Украины с участием международных экспертов с учетом лучших практик ЕС и консультаций с Генеральным директоратом Еврокомиссии по финансовой стабильности (DG FISMA).

Как это изменит финансовую систему Украины

для граждан: возможность без комиссий отправлять и получать денежные переводы в евро из любой страны SEPA. Это особенно важно для трудовых мигрантов, родственников военных за границей и студентов;

возможность без комиссий отправлять и получать денежные переводы в евро из любой страны SEPA. Это особенно важно для трудовых мигрантов, родственников военных за границей и студентов; для бизнеса: упрощение расчетов с европейскими партнерами, что позволит снизить затраты, повысить конкурентоспособность и ускорить внешнеэкономические операции;

упрощение расчетов с европейскими партнерами, что позволит снизить затраты, повысить конкурентоспособность и ускорить внешнеэкономические операции; для банковской системы: рост доверия со стороны международного сообщества, улучшение прозрачности финансовых процессов и техническая модернизация.

рост доверия со стороны международного сообщества, улучшение прозрачности финансовых процессов и техническая модернизация. для инвесторов: четкий сигнал о приближении Украины к европейским стандартам как в правовом, так и в финансовом смысле. Это откроет новые возможности для инвестирования в восстановление после войны.

Кроме того, присоединение к SEPA станет еще одним шагом в направлении реализации стратегической цели – полноценного вхождения Украины в единый европейский рынок. Следующий этап – рассмотрение законопроектов Верховной Радой. В случае их принятия, Украина сможет официально подать заявку на вступление в SEPA.

Это не только модернизация платежной инфраструктуры, но подтверждение курса государства на европейскую интеграцию. Следующим шагом должно стать принятие законопроектов Верховной Радой. После этого Украина сможет официально подать заявку на вступление в SEPA. Это станет не только техническим достижением, но и символом нашей приверженности европейским стандартам – прозрачности, доверию и эффективности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина преодолела последнее препятствие для интеграции в европейский рынок мобильных услуг. Так что страна еще сильнее приблизилась к присоединению к политике Roam like at home.

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