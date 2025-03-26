Украина купит газ сразу на два сезона: от кого получили деньги

Украина будет обеспечена газом в течение следующих двух сезонов. Это стало возможным благодаря кредиту в размере 270 млн. евро, который предоставит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

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Об этом 26 марта сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. "Сегодня ЕБРР утвердил ссуду для НАК "Нафтогаз" на закупку природного газа на два следующих отопительных сезона на сумму до 270 млн евро", - отметил глава правительства.

Также Шмигаль отметил, что вдобавок к этой сумме через ЕБРР будет направлено еще около 140 млн евро в виде грантов от правительства Норвегии. Эти средства помогут Украине накопить запасы газа в подземных газовых хранилищах для прохождения следующего отопительного сезона.

Газовые хранилища Украины пусты: что будем делать

Ранее, ссылаясь на генерального директора D.Trading Дмитрия Сахарука, издание Bloomberg сообщило, что из-за массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украина исчерпала свои газовые запасы. В настоящее время страна столкнулась с критическим дефицитом топлива, из-за чего ожидаются рекордные объемы импорта.

В период с апреля 2025 года по апрель 2026 года Украине понадобится до 5 миллиардов кубометров газа. Это существенно больше предыдущих лет, когда импорт составлял всего 1 миллиард кубометров. Высокий спрос обусловлен как ростом дефицита, так и необходимостью поддержания стабильности энергосистемы.

По словам Сахарука, хранившийся в подземных хранилищах буферный запас газа уже использован. Некоторые объемы необходимо оставлять для поддержания давления в системе и безопасного функционирования. Поэтому пополнение запасов становится критически важным.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ в апреле для большинства потребителей не изменится. Клиенты Газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" (обслуживает 98%, или более 12 млн домохозяйств) в рамках годовой фиксированной цены по-прежнему за кубометр газа будут платить 7,96 грн. В общей сложности из 9 поставщиков газа в Украине 4 компании предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную, а 5 поставщиков предлагают только годовую цену. Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн.

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