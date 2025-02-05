Украина готова предоставить США свои хранилища для газа: как это поможет всей Европе

Украина видит большие перспективы по закупкам сжиженного природного газа (СПГ, с англ. – LNG) в США, а также может предоставить свои газовые хранилища для его хранения. Это позволит значительно усилить энергетическую безопасность в Европе.

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Об этом министр иностранных дел Украины Андрея Сибигу заявил на совместной пресс-конференции со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми 5 февраля, транслировавшейся на странице МИД в Facebook. Он также отметил, что инвесторов из США также могут заинтересовать перспективы послевоенного восстановления Украины.

"Вы знаете, что Украина имеет чрезвычайно мощные подземные газовые хранилища, и здесь тоже мы имеем общие точки для взаимовыгодного сотрудничества, одновременно усиливая энергетическую безопасность Европы. Этого газа будет достаточно в случае его закачки в наши хранилища, чтобы играть роль гаранта энергетической безопасности в Европе", – отметил Сибига.

Также глава МИД уверен, что газ из США может заменить поставки энергоресурсов из России, потерявшей значительные объемы газового экспорта в ЕС из-за полномасштабной агрессии против Украины. "У нас круг общих заинтересованностей, взаимовыгодного сотрудничества не ограничивается только этими стратегическими ресурсами. К примеру, огромный потенциал есть в том, особенно после прекращения транзита российского газа по территории Украины, в закупке LNG-газа у США", – сказал министр.

Андрей Сибига подчеркнул, что американский бизнес может извлечь выгоду и от реконструкции Украины. "Это будет один из самых масштабных проектов этого столетия и, соответственно, одни из самых масштабных возможностей для наших союзников. Также, безусловно, замороженные активы, здесь тоже есть поле заинтересованности для их использования, в том числе для закупки оружия для нужд Украины", - добавил Сибига.

Ранее OBOZ.UA сообщал об угрозах президента Соединенных Штатов Дональда Трампа наложить торговые пошлины на товары из Европейского Союза, если Европа не будет закупать больше нефти и газа у США. Впрочем, в ЕС уже рассматривают возможность увеличения объемов импорта энергоресурсов из США, являющихся крупнейшим в мире производителем сырой нефти и экспортером СПГ. А в 2024 году глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила, что импорт СПГ из США может заменить российский сжиженный газ.

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