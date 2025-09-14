Украина должна окончательно отменить прайс-кэпы, чтобы войти в европейский энергорынок, – Прокип

Украина должна адаптировать свое регулирование к европейским правилам, чтобы стать полноценной частью европейского рынка, в частности, отменить предельные цены на электроэнергию.

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего, доктор экономических наук Андриан Прокип.

"Мы объединили наши энергосистемы в 2022 году, так мы отключились от российской и белорусской энергосистемы — это первый шаг. И второй логичный шаг – это объединение рынков. Когда мы станем частью европейского рынка. Для того, чтобы стать частью европейского рынка, нужно иметь такие же регулирования, которые есть в Европе. Без этого нас туда не возьмут", – подчеркнул эксперт.

По его словам, один из ключевых элементов адаптации – ценовая либерализация.

"Фактически, там есть большое количество мероприятий, которые должны быть реализованы и планируется, что они будут реализованы до 2027 года. Но это, в частности, и предусматривает и ценовую либерализацию и, в частности, отмену прайс-кепов в том виде, в котором они у нас есть с 2019 года. Этот процесс, по сути, необратим, потому что мы не можем остановиться на половине пути", – подчеркнул Прокип.

Он отметил, что после интеграции Украина станет небольшой частью большого европейского рынка, где работает конкуренция.

"А конкуренция – это всегда хорошо с точки зрения цен", – считает эксперт.

Напомним, по данным аналитика рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарьи Орловой, конечные счета за свет для бизнеса в Украине ниже или сопоставимы с европейскими, даже несмотря на изменение предельных цен на рынке.