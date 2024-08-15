Уходит легендарная косметическая компания: Avon подает на банкротство

Компания Avon Products (API), которой принадлежат права на известный в Украине косметический бренд Avon, подала на банкротство. Компания судилась по обвинению в том, что ее продукты вызывают рак, и у нее кончились средства.

Видео дня

Такое объяснение Avon Products указали в своем пресс-релизе. Заявление компании рассматривает суд по делам банкротства округа Делавэр в США.

Производитель косметики надеется из-за банкротства урегулировать сотни судебных исков с обвинениями в ущербе здоровью. В настоящее время против компании подано более 380 судебных тяжб, в которых ее обвиняют в том, что тальк в ее изделиях провоцирует рак.

В Avon Products утверждают, что уже потратили на защиту от исков о причинении вреда здоровью и выплате по урегулированию $225 млн. Из-за этого у компании не осталось ликвидности для ведения судебных разбирательств или урегулирования дел. Но Avon Products продолжает настаивать на том, что ее продукция не наносит вреда, но при отсутствии окончательного решения количество исков будет только расти.

Впрочем, это означает закрытие только американской холдинговой компании. В 2016 году Avon продала свой бизнес в Северной Америке – с тех пор косметика компании не продается в США, но API оставила себе неамериканские операционные подразделения бренда. В 2020 году американский бизнес купила бразильская группа Natura.

В настоящее время Avon продолжает осуществлять деятельность в более чем 140 странах. В рамках банкротства активы компании будут выставлены на продажу – Natura предлагает купить их за $125 млн. Также бразильская компания согласилась списать $530 млн своего долга и предоставить дополнительные $43 млн для финансирования банкротства.

"Мы по-прежнему сосредоточены на продвижении нашей бизнес-стратегии на международном уровне, включая модернизацию нашей модели прямых продаж и возрождения бренда для ускорения роста", - заявил генеральный директор Avon Кристоф Нейринк.

В январе 2024 года Avon Products, осуществляющая деятельность в более чем 140 странах, подверглась критике за то, что продолжает вести бизнес в России. Журналисты BBC обнаружили, что компания набирает новые торговые агенты в России и продолжает производство на крупном заводе в Московской области.

Как уже сообщал OBOZ.UA, весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Avon объявила о продаже своего бизнеса в РФ, где она имела один завод. Впрочем, по состоянию на август 2024 года компания получила несколько предложений, но ни одно из них не приняла.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!