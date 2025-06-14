У России возникли масштабные проблемы с бюджетом: дефицит может быть втрое больше, чем планировали
В России дефицит бюджета в 2025 году может увеличиться до 2,2% ВВП, или 4,4 трлн российских рублей ($55 млрд). Это втрое выше первоначального прогноза Минфина РФ - 1,2 трлн рублей ($15 млрд).
Как сообщает Центр противодействия дезинформации, об этом пишут даже подконтрольные Кремлю медиа. Для обычных россиян это означает, что российские власти продолжат сокращать социальные программы, увеличат давление на российский бизнес и усилят контроль над расходами регионов. Кроме того, вероятно, дыру в бюджете Кремль будет закрывать средствами из резервного фонда, что также в перспективе негативно повлияет на российскую экономику.
"Из-за нежелания кремля остановить войну экономика России продолжает приходить в упадок, а дефицит бюджета растет - все это будет все сильнее влиять на уровень жизни россиян", - говорится в сообщении.
В то же время российское издание The Moscow Times пишет: в этом году российские власти рассчитывали сократить бюджетный дефицит. Однако дешевая нефть и крепкий рубль создали "идеальный шторм", что заставило российский Минфин увеличить оценку дефицита бюджета.
Изменения в главный финансовый план страны Минфин РФ подготовил на основе нового макропрогноза российского Минэкономразвития, который, в частности, предусматривает значительное снижение прогнозной среднегодовой цены на нефть Urals - до $56 за баррель с заложенной в бюджет $69,7 за баррель.
С начала года фактическая цена не дотягивала до заложенного в бюджет уровня, а в апреле была уже ниже новой оценки властей. Вместе с более крепким рублем это, по расчетам Минфина России, приведет к сокращению нефтегазовых доходов почти на четверть от плана - на 2,6 трлн руб.
Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2025 года импорт российской нефти в Индию достиг рекордных 2,196 млн баррелей в день, из которых значительная часть была доставлена через сложные схемы с использованием танкеров, находящихся под санкциями США. Например, судно "Виктор Титов" перевезло 500 000 баррелей Sokol и осуществило перегрузку на другие суда, которые впоследствии доставили нефть на индийские НПЗ.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!