У ПриватБанка будет новый тип банкоматов: где откроют в первую очередь

ПриватБанк запускает новую версию мобильного банкомата, который, уверяется, может автономно функционировать до 24 часов. В банке обещают, что усовершенствованная версия мобильного банкомата начнет работать уже в конце августа Черниговской области.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка. Там отметили:

спрос на услуги такого банкомата в регионах прифронтовых значительно возрос;

в течение двух месяцев количество пользователей мобильного банкомата выросло втрое.

"Следовательно, ПриватБанк решил продолжать развитие этого социального проекта. ... ПриватБанк запускает новую версию мобильного банкомата, который может автономно работать до 24 часов. В течение лета банк наладил эффективное сотрудничество с местными общинами, информирующими население о графиках работы мобильного банкомата", – рассказали в ПриватБанке.

При этом подчеркивается: обеспечить автономность автомобиля с банкоматом удалось благодаря установке комплекса солнечных панелей. А также:

аккумуляторов;

системы спутникового Интернета

"определенных инженерных решений".

"В будущем такой комплекс позволит обслуживать не только население регионов, где отсутствует банковская инфраструктура, но и военных, находящиеся в тыловых районах и не имеющих доступа к банкоматам", – отметили в "Привате".

Какие услуги предоставляет мобильный банкомат

В то же время, в банке отметили: его клиенты могут воспользоваться через мобильные банкоматы рядом услуг. В частности:

получить наличные деньги;

"почти все доступные банковские услуги – от платежей и переводов до оформления депозитов, погашения кредитов, страхования и т.д.".

Как сообщал OBOZ.UA, также ПриватБанк снизил стоимость переводов с валютных карт на зарубежные карты всего мира. В частности, этот тариф был уменьшен в 2 раза.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!