У налоговика областного уровня хотят конфисковать Lexus и 3 квартиры: чиновник записал элитное имущество друзей

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) требует признать необоснованными активы семьи заместителя одного из отделов ГУ ГНС (Главное управление Государственной налоговой службы) в Сумской области Артем Снежко на сумму более 7 млн. грн. В частности, речь идет об автомобиле Lexus и четырех объектах недвижимости, на которые наложен арест.

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Об этом сообщает САП. Этот иск стал результатом длительного расследования, которое осуществлялось с участием Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Иск касается активов, подозреваемых ввиду невозможности их приобретения за счет законных доходов. В центре расследования находятся два основных вида активов:

автомобиль "Lexus RX 350" стоимостью 3,1 млн грн, зарегистрированный на близкого товарища чиновника, но фактически им пользовалась жена заместителя начальника отдела ГУ ГНС. Автомобиль был приобретен в 2023 году, а с тех пор использовался семьей чиновника;

стоимостью 3,1 млн грн, зарегистрированный на близкого товарища чиновника, но фактически им пользовалась жена заместителя начальника отдела ГУ ГНС. Автомобиль был приобретен в 2023 году, а с тех пор использовался семьей чиновника; четыре объекта недвижимости – три квартиры и одно паркоместо общей стоимостью 3,9 млн грн. Право собственности на эти объекты было зарегистрировано на мать жены должностного лица, которая, согласно анализу ее доходов, не имела достаточных средств для приобретения такой недвижимости.

Анализ финансовых операций семьи показал, что ни автомобиль, ни недвижимость не могли быть приобретены за счет законных доходов должностного лица или его близких. В частности, невозможность приобретения этих активов за законные средства явилось основным основанием для подачи иска относительно их признания необоснованными и взыскания в доход государства.

Прокурор САП обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о гражданской конфискации указанных активов. Учитывая все обстоятельства, суд наложил арест на автомобиль и объекты недвижимости в целях обеспечения иска.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы считают коррупцию самой большой проблемой страны. Об этом заявили 58,8% участников соответствующего опроса. При этом подавляющее большинство граждан отмечает, что за последние 2-3 года уровень коррупции в Украине вырос, а ответственность за то, что страна сильно коррумпирована, несут все представители власти

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