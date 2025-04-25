Кипрская компания получит контроль над Monobank: обнародовано название

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение кипрской компании Crestline Limited на приобретение контроля над ООО "Финтех Бенд". Эта компания является разработчиком и технологическим оператором Monobank. Который, в свою очередь, осуществляет все банковские операции на базе Универсала Банка.

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Об этом сообщили в самом АМКУ. Таким образом, у Monobank изменится структура собственности.

"Дано разрешение компании Crestline Limited (г. Лимасол, Кипр) на получение контроля над ООО "ФИНТЕХ БЕНД", – говорится в сообщении.

Отметим: по данным системы YouControl, крупнейшими владельцами и бенефициарами "Финтех Бенд" являются бывшие топменеджеры "Приватбанка" Олег Гороховский и Михаил Рогальский. Им принадлежат:

по 31,96% компании напрямую;

по 5,24% опосредованно.

Кроме того, Евгении Кривенко и кипрской "Нисетс Лимитед" принадлежит по 14%. А Дарье Букреевой – 8%.

Сам же Гороховский в комментарии СМИ рассказал, что через Crestline Limited он вместе с Рогальским "увеличили свои доли в "Финтех Бэнде". При этом сумма сделки не расскрывается.

В свою очередь, в Interfax Украина отмечают: Crestline Limited также владеет долей в 2,784% в компании из Днепра ООО "ЭЙСИ ДИСИ Процессинг". Которая, подчеркивается, на 93,351% принадлежит "Финтех Бэнд".

Кроме того, отмечается, миноритарными собственниками в этой компании выступают Гороховский, Рогальский и Кривенко – по 1,082%. А также Букреева – 0,618%.

"Бенефициарами в этой компании названы Гороховский и Рогальский. Опосредованное участие которых, помимо прямого, составляет по 36,13%", – говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, в кипрском реестре одним из директоров Crestline Limited указан Александр Нагорняк. Чье имя и фамилия "совпадает с лицом, которое, согласно его странице в LinkedIn, работает в "Финтех Бенд" с 2016 года в должности Software Developer".

Зачем Monobank меняет структуру собственности

Сам же Гороховский утверждает: изменения в составе акционеров происходят в рамках стратегии развития компании. По его словам:

Это нормальная международная практика, которая используется для удобства корпоративного управления.

Кипрские структуры – Crestline и Nisets – зарегистрированы как налоговые резиденты Украины и платят все налоги.

"Компания продолжит работать в обычном режиме. Наш фокус остается на развитии Monobank, экосистемы "Моно" и инновациях в финтехе и электронной коммерции", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Monobank повысил процентрую ставку по новым депозитам в гривне без возможности досрочного расторжения – с 25 марта. В целом, рост ставок по всем депозитам составил 0,5% – кроме одного, на 24 месяца. По нему ставка осталась на прежнем уровне 16%.

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