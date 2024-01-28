У Кремля новые проблемы: строительство крупнейшего российского газопровода в Китай отложили – FТ

Строительство газопровода "Сила Сибири 2" задерживается на неопределенный срок из-за продления переговоров по контракту. Цель проекта – соединить газовые месторождения страны-террористки России с Китаем.

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Об этом сообщает Financial Times (FT). Китай и Россия все еще ведут переговоры по контракту на поставку нового газопровода.

Россия стремится получить более выгодную цену, задерживающую начало строительства. О том, что строительство может задержаться, сообщил премьер-министр Монголии Оюн-Эрдене. По его словам, КНР и Россия еще не согласовали ключевые детали этого проекта. Также усложнили переговоры рекордные мировые цены на газ за последние 2 года.

Что известно о "Силе Сибири-2"?

Россия рассматривает Китайский рынок как альтернативу Европейскому и стремится как можно быстрее переориентироваться на экспорт в Китай. Газопровод "Сила Сибири 2" позволит дополнительно поставлять в Китай 50 млрд куб. м газа с месторождений на полуострове Ямал в Западной Сибири.

Российский монополист "Газпром" приступил к технико-экономическому обоснованию проекта в 2020 году. В Кремле заявляли, что хотят, чтобы трубопровод "Сила Сибири 2" был введен в эксплуатацию до 2030 года.

Как сообщал ранее OBOZ.UА, одобренная в декабре реформа газового рынка ЕС дает странам-членам возможность запретить импорт российского газа. Финляндия планирует запретить сжиженный газ из РФ уже в 2025 году.

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