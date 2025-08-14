У ФЛП в Украине осталось несколько дней: что должны сделать предприниматели
У украинских предпринимателей истекает срок для выполнения их обязательств перед налоговой службой. В частности у них осталось 5-6 только для уплаты налогов, сборов, а также подачи некоторые отчеты.
Об этом заявил налоговый консультант Михаил Смокович. Он расписал даты, когда истекают обязательства каждой из групп физических лиц-предпринимателей (ФЛП, или по-украински "ФОП").
До 19 августа
- Для ФЛП 3 группы – уплата единого налога 5% и 1% военного сбора за 2 квартал 2025 года.
До 20 августа
Надо оплатить:
- Единый налог ФЛП 1 группа за август – 302,80 грн.
- Единый налог ФЛП 2 группа за август – 1 600,00 грн.
- Военный сбор ФЛП 1 и 2 группа за август – 800,00 грн.
Единый налог и военный сбор для 1 и 2 групп могут не платить мобилизованные предприниматели, и те, которые зарегистрированы на территориях ведения боевых действий.
Также нужно подать такие отчеты:
- ФЛП, которые имеют наемных работников – Налоговый расчет с Приложением 1 по ЕСВ и Приложением 4ДФ за июль;
- ФЛП, которые делают выплаты физическим лицам – Налоговый расчет с Приложением 4ДФ за июль.
Новые штрафы для "ФОПов"
В Украине истек льготный период для бизнеса. Начиная с 1 августа, для предпринимателей-"упрощенцев" действуют общие условия наказания за нарушение требований по применению кассовых аппаратов (РРО/ПРРО). В частности:
- за первое нарушение – 100% от суммы продажи;
- за каждое последующее – 150% от суммы.
Нарушением считаются не только отсутствие фискального чека, но и любое отклонение от требований к проведению расчетных операций. Поэтому систематические нарушения могут серьезно ударить по предпринимателю или даже поставить весь его бизнес под угрозу, а самыми распространенными из них являются:
- проведение расчетов без зарегистрированного РРО/ПРРО (независимо от формы оплаты: наличными или банковской карточкой);
- неправильно указанная сумма в чеке;
- наличие неточностей или отсутствие обязательных реквизитов оплаты (дата и время, фискальный номер, название товара);
- невыдача чека покупателю – как в бумажном, так и в электронном формате.
Как уже сообщал OBOZ.UA, с июля 2025 года в Украине вступили в силу новые правила, которые обязывают некоторых бизнесменов подавать дополнительный отчет – но уже не в налоговую, а в Государственную службу статистики. При этом большинству ФЛП не стоит волноваться из-за обновленных требований.
