У ФЛП в Украине осталось несколько дней: что должны сделать предприниматели

У украинских предпринимателей истекает срок для выполнения их обязательств перед налоговой службой. В частности у них осталось 5-6 только для уплаты налогов, сборов, а также подачи некоторые отчеты.

Об этом заявил налоговый консультант Михаил Смокович. Он расписал даты, когда истекают обязательства каждой из групп физических лиц-предпринимателей (ФЛП, или по-украински "ФОП").

До 19 августа

Для ФЛП 3 группы – уплата единого налога 5% и 1% военного сбора за 2 квартал 2025 года.

До 20 августа

Надо оплатить:

Единый налог ФЛП 1 группа за август – 302,80 грн.

за август – 302,80 грн. Единый налог ФЛП 2 группа за август – 1 600,00 грн.

за август – 1 600,00 грн. Военный сбор ФЛП 1 и 2 группа за август – 800,00 грн.

Единый налог и военный сбор для 1 и 2 групп могут не платить мобилизованные предприниматели, и те, которые зарегистрированы на территориях ведения боевых действий.

Также нужно подать такие отчеты:

ФЛП, которые имеют наемных работников – Налоговый расчет с Приложением 1 по ЕСВ и Приложением 4ДФ за июль;

– Налоговый расчет с Приложением 1 по ЕСВ и Приложением 4ДФ за июль; ФЛП, которые делают выплаты физическим лицам – Налоговый расчет с Приложением 4ДФ за июль.

Новые штрафы для "ФОПов"

В Украине истек льготный период для бизнеса. Начиная с 1 августа, для предпринимателей-"упрощенцев" действуют общие условия наказания за нарушение требований по применению кассовых аппаратов (РРО/ПРРО). В частности:

за первое нарушение – 100% от суммы продажи ;

; за каждое последующее – 150% от суммы.

Нарушением считаются не только отсутствие фискального чека, но и любое отклонение от требований к проведению расчетных операций. Поэтому систематические нарушения могут серьезно ударить по предпринимателю или даже поставить весь его бизнес под угрозу, а самыми распространенными из них являются:

проведение расчетов без зарегистрированного РРО/ПРРО (независимо от формы оплаты: наличными или банковской карточкой);

(независимо от формы оплаты: наличными или банковской карточкой); неправильно указанная сумма в чеке ;

; наличие неточностей или отсутствие обязательных реквизитов оплаты (дата и время, фискальный номер, название товара);

оплаты (дата и время, фискальный номер, название товара); невыдача чека покупателю – как в бумажном, так и в электронном формате.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с июля 2025 года в Украине вступили в силу новые правила, которые обязывают некоторых бизнесменов подавать дополнительный отчет – но уже не в налоговую, а в Государственную службу статистики. При этом большинству ФЛП не стоит волноваться из-за обновленных требований.

