У Байдена хотят запретить импорт урана из РФ, несмотря на отсутствие решения Конгресса – Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность запрета импорта обогащенного российского урана. Белый дом намерен использовать исполнительную власть в качестве усилий Конгресса США, чтобы заблокировать поставки Кремлем топлива для реакторов.

Об этом сообщает Bloomberg. Как отмечает издание, должностные лица из Совета национальной безопасности Белого дома, Министерства энергетики и других департаментов администрации президента США вели переговоры об ограничении импорта российского урана по закону, принятому Палатой представителей в 2023 году.

Правда, никаких решений по этому вопросу не принято. Администрация президента Байдена, как и американская атомная промышленность, все еще предпочитают, чтобы вопросом занимался Конгресс, потому что отменить закон труднее, чем отменить действия, совершенные с использованием исполнительной власти.

Как сообщал OBOZ.UA, США в скором времени могут рассмотреть запрет на ввоз в страну урана из России. Отказаться от российского урана для Штатов сложнее, чем газа и нефти, ведь его доля на американском рынке ядерного топлива превышает 20%.

Ранее Великобритания, США, Канада, Япония и Франция – ядерные государства "Большой семерки" (G7) – создали новый альянс. Его целью является вытеснение России из глобальных цепочек поставок ядерного топлива.

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