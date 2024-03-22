Тюрьма на 10 лет и полная конфискация имущества: судьи ВАКС подтвердили приговор директору Луцкого комбината хлебопродуктов

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила без изменений приговоры бывшему директору "Луцкого комбината хлебопродуктов (КХБ) №2" Степану Москвичу и экс-начальнику элеватора того же госпредприятия Леониду Тимофиюку. Их признали виновными в растрате 26 тис. тонн зерна "Аграрного фонда" на 56 млн грн, за что Москвич отправится в тюрьму на 10 лет, а Тимофиюк – на семь с половиной лет.

О решении говорится в сообщении Апелляционной палаты ВАКС. Имена фигурантов дела официально не раскрываются, но по данным журналиста Олега Новика, речь идет именно о Москвиче и Тимофиюке. Так:

Степан Москвич приговорен к 10 годам колонии с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества (а это более 50 объектов недвижимости, корпоративных прав 6 юридических лиц и автомобиль);

приговорен к всего принадлежащего ему на праве собственности имущества (а это более 50 объектов недвижимости, корпоративных прав 6 юридических лиц и автомобиль); Леонид Тимофиюк – 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией части принадлежащей ему собственности.

Кроме того, обоим осужденным назначено дополнительное наказание. Они лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года.

"Приговор уже вступил в законную силу. Вскоре оба осужденных должны быть доставлены в учреждение отбывания наказаний после его определения соответствующим органом", – объяснил Новик. Впрочем, в ВАКС отменили, что решение еще может быть обжаловано в Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) расследование о хищениях на Луцком КХП велось с октября 2016 года, в 2017 году обвиняемым было объявлено о подозрении. В суд дело было направлено в ноябре 2018 года. Других обвиняемых, кроме Москвича и Тимофиюка, в этом производстве не значится.

Хищения были совершены в 2013 году. Следствие установило, что "Аграрный фонд" (100% акций принадлежат государству) в ноябре 2013 передал зерно на ответственное хранение госпредприятию "Луцкий КХП №2". Его тогдашний руководитель без получения разрешения владельца зерна решил отгрузить 26 тыс. тонн зерна коммерческим структурам без оплаты с их стороны. Отгрузку обеспечил начальника элеватора.

Как сообщал OBOZ.UA, также Апелляционная палата ВАКС 22 марта заново открыла дело "короля контрабанды" Вадима Альперина. Речь идет о масштабных злоупотреблениях на таможне, а также создании преступной организации, которые расследовались с 2019 года. Теперь дело начнут слушать заново – начиная с первой инстанции ВАКС.

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