Цены резко упали: в Украине переписали стоимость популярного продукта

Оптовые цены на картофель в Украине в среднем снизились до 12-17 грн/кг ($0,30-0,43/кг). Эта стоимость на 14% меньше, чем на прошлой неделе и в 2,7 раза выше, чем за тот же период прошлого года. Соответственно, уже в скором времени снизить цены могут и супермаркеты с магазинами.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Ключевые игроки рынка отмечают, что предложение картофеля оставалось достаточно большим, тогда как спрос продолжал снижаться, что привело к необходимости снижения цен для стимулирования спроса.

Кроме того, отмечается, что многие покупатели выражают недовольство по качеству предлагаемого картофеля и часто отказываются от его покупки. Такие жалобы также способствовали снижению спроса и, соответственно, достижению более низких уровней цен. Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, оптовые цены на картофель в Украине в среднем составили 12-17 грн/кг ($0,30-0,43/кг), что составляет в среднем 14% снижение по сравнению с ценами на конец прошлой рабочей недели.

Цена картофеля на украинском рынке превышает стоимость в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Учитывая большие объемы этой продукции на рынке, производители не исключают дальнейшего удешевления цен в этом сегменте, что может произойти при дальнейшем росте предложения и снижении спроса.

Цены на картофель в супермаркетах

Сейчас самое дешевое предложение на картошку наблюдается в супермаркете Сильпо. Там за килограмм овоща просят 22,47 грн.

Varus

Сильпо

АТБ

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Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские фермеры начали повышать цены на белокочанную капусту. Пока прошлогодняя капуста поступает в продажу по 8-13 грн/кг, что в среднем на 40% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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