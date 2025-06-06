Цены обвалились сразу на 20%: в Украине резко подешевел популярный продукт

Тепличные огурцы в Украине продолжают дешеветь. Агрохозяйства уже продают хрустящий овощ по цене от 30 грн за килограмм – это более чем на 20% дешевле, чем на прошлой неделе, но все еще существенно дороже, чем в то же самое время в прошлом году.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit, они говорят, что снижение цен на тепличные огурцы имеет тенденциозный характер. Такое удешевление эксперты в начале июня эксперты называют традиционным и связывают его с увеличением на рынке урожаев из летних теплиц.

Так, тепличные комбинаты отпускают основные продажи огурца по 30-55 грн/кг, зависимо от сорта и объема партии. Это в среднем на 21% дешевле, чем на прошлой неделе, но при этом все еще на на 37% дороже, чем в начале июня 2024 года.

Причиной удешевления данной продукции, по мнению экспертов проекта, стал так называемый сезонный фактор. То есть, сейчас на рынке начало расти предложение данных овощей из местных хозяйств.

"Положительным моментом для украинских производителей стал тот факт, что обвал цен пришелся как раз на последние дни реализации огурца первого севооборота. Сегодня в местных тепличных комбинатах активно идет работа по зачистке теплиц, к реализации второго севооборота производители планируют приступить во второй половине лета", – акцентируют аналитики.

Сколько тепличные огурцы стоят в супермаркетах

Согласно данным "Минфин", зависимо от сорта в крупнейших торговых сетях страны цены на огурцы варьируются в пределах 69,99-93,90 грн/кг. Собственный анализ цен OBOZ.UA показал, что в супермаркетах тепличные огурцы стоят:

Novus – 69,90 грн/кг;

"Фора" – 69,90 грн/кг;

"Эко-маркет" – 59,90 грн/кг;

АТБ – 64,89 грн/кг;

"Сильпо" – 80,00 грн/кг;

Auchan – 74,80 грн/кг;

Varus – 64,90 грн/кг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Нацбанке считают, что инфляция в Украине достигла своего локального максимума, и в дальнейшем рост цен начнет замедляться. Весенние заморозки сказались на стоимости продовольственных товаров, но по мере поступления новых урожаев цены на продукты будут расти не так существенно.

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