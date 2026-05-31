Цены на землю в Украине растут даже во время войны: сколько будет стоить гектар в конце 2026 года

До конца 2026 года средняя цена сельскохозяйственной земли в Украине может вырасти до 54-62 тысяч гривен за гектар, что будет означать подорожание на 8-18% по сравнению с показателями 2025 года. Наибольшее влияние на рынок сегодня имеют агрохолдинги, которые покупают землю почти на 40% дороже физических лиц и продолжают подталкивать цены вверх.

Видео дня

Об этом рассказал эксперт Института аграрной экономики Игорь Юрченко. По его словам, открытие рынка сельскохозяйственных земель в июле 2021 года стало одной из важнейших реформ в аграрной сфере Украины.

Средняя стоимость одного гектара земли за этот период выросла почти в 1,6 раза. Если во второй половине 2021 года гектар стоил в среднем 31 959 гривен, то по итогам 2025 года этот показатель достиг уже 50 054 гривен.

Эксперт отмечает, что даже война не остановила процесс подорожания. Наоборот, земля остается одним из немногих активов, который сохраняет инвестиционную привлекательность. Владельцы паев все чаще рассматривают продажу как возможность получить значительные средства, а покупатели видят в земле долгосрочный ресурс с потенциалом дальнейшего роста стоимости.

Первые месяцы 2026 года подтвердили тенденцию к подорожанию. По итогам января-апреля средняя цена одного гектара составила 56 581 гривну, это почти на 13% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Темпы роста несколько замедлились по сравнению с первыми годами функционирования рынка. Однако это считается естественным процессом. Чем выше становится база сравнения, тем сложнее поддерживать одинаковые темпы прироста в процентном выражении.

По прогнозам эксперта, к концу 2026 года средняя стоимость сельскохозяйственной земли в Украине может находиться в пределах от 54 до 62 тысяч гривен за гектар. Наиболее пессимистический сценарий предусматривает цену около 54 тысяч гривен. Такой вариант возможен в случае ухудшения ситуации с безопасностью, сокращения количества сделок или снижения активности крупных покупателей.

Оптимистический сценарий допускает рост до 62 тысяч гривен за гектар. Для этого необходимо, чтобы нынешняя динамика рынка сохранилась, а крупные аграрные компании продолжали активно скупать земельные участки. Наиболее реалистичным эксперт называет базовый сценарий, который предусматривает подорожание земли на 10-14% в течение года.

Одним из ключевых факторов роста стоимости земли стало появление юридических лиц среди покупателей. Крупные аграрные компании готовы платить значительно больше за гектар, чем обычные граждане. В 2024 году юридические лица покупали землю в среднем по 55 946 гривен за гектар, тогда как физические лица платили около 40 111 гривен. Разница составила почти 40%.

В 2025 году тенденция сохранилась. Средняя цена для компаний достигла 61 637 гривен за гектар, тогда как для физических лиц – 44 609 гривен. Такая разница создает так называемую ценовую премию, которая автоматически подтягивает вверх средние показатели по всему рынку. Поэтому владельцы паев все чаще ориентируются именно на цены, которые предлагают крупные компании.

Стоимость земельных участков существенно отличается в зависимости от региона. Самые дорогие земли сегодня сосредоточены в западных и центральных областях страны. Лидерами по цене в 2025 году стали Ивано-Франковская и Полтавская области. Здесь спрос на землю остается высоким благодаря относительно безопасной ситуации и активному ведению сельского хозяйства.

Самые низкие цены были зафиксированы в Херсонской и Запорожской областях, которые больше всего пострадали от боевых действий и оккупации. Разница между самыми дорогими и самыми дешевыми регионами составила почти 1,8 раза. Впрочем, аналитики предполагают, что этот разрыв постепенно будет сокращаться.

Вместе с ростом цен все чаще обсуждается вопрос концентрации земель в руках крупных игроков. Действующее законодательство устанавливает ограничения – одно юридическое лицо может владеть не более чем 10 тысячами гектаров земли. Однако эксперт предупреждает, что формальные ограничения не всегда гарантируют отсутствие чрезмерной концентрации.

Существует риск использования сети связанных компаний, через которые можно фактически контролировать значительно большие земельные массивы. Именно поэтому специалисты настаивают на усилении контроля за раскрытием конечных владельцев и бенефициаров компаний-покупателей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили чиновника горсовета, которому сообщено о подозрении в незаконной регистрации земель оборонного предприятия на частные структуры. По данным следствия, речь идет об участках стоимостью более 15,7 млн грн, оформленных на основании вероятно поддельных документов, несмотря на отсутствие каких-либо объектов строительства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!