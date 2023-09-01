Цены на важный продукт выросли: стоимость достигла 12-летнего максимума во всем мире

Цены на сахар достигли 12-летнего максимума на бирже. В результате стоимость этого продукта растет во всем мире, в том числе и в Украине.

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Как пишет Growhow, главная причина – засушливая погода в Индии и Таиланде. Индия сейчас рискует оказаться в ситуации наименьшего количества муссонных осадков за последние восемь лет. По некоторым прогнозам, с октября индийским заводам запретят экспорт сахара.

Сухую погоду связывают с естественным климатическим явлением Эль-Ниньо. Оно вызывает беспокойство по поводу возможных перебоев в производстве некоторых товаров, включая сахар. Октябрьский контракт на белый сахар на ICE торговался по цене $740,20 за тонну, что является самым высоким показателем с сентября 2011 года, а затем поднялся на 0,7% до $730,00 за тонну.

Какая ситуация в Украине

Украина запретила экспорт сахара еще вначале лета для того, чтобы удержать уровень цен. Будет действовать запрет до 15 сентября. Причиной такого решения необходимо избежать дефицита продукта.

"Летом в Украине растет потребление сахара. Поэтому во избежание возникновения дефицита и роста цен на внутреннем рынке в этот период правительство временно прекращает квотирование экспорта этой продукции", - аргументировали в правительстве.

Однако избежать удорожания сахара в Украине, по словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, не получится. Впрочем, по его словам, рост цен будет незначительным и составит 2-3%. "Сахарение у нас заканчивается в ноябре - тогда будет новый урожай. К ноябрю же мы доедаем урожай в прошлом году. То есть сахар вырастет в цене, потому что растет стоимость его хранения. Однако этот рост не будет критическим - 2-3%", - прогнозирует эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же за год – с июля-2022 по июль 2023 года – цены на подсолнечное масло снизились на 6,3%. При этом оно стало единственным подешевевшим продуктом.