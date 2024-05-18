Цены на серебро взлетели до максимума: сколько могли бы заработать украинцы, если бы купили несколько лет назад

Стоимость серебра на мировых ринках достигла более 30 долларов за унцию, это максимальный за 11 лет показатель. Таким образом, этот драгоценный металл стал самым прибыльным в 2024-м.

Как пишет Bloomberg, максимальная цена составила 31,49 долларов за унцию, что является самым высоким показателем с февраля 2013 года. В этом году он вырос на 32%, опередив золото .

К слову, в украинских банках стоимость унцию составляет 1169,48 грн. Если бы украинец приобрел серебро на 10 тыс. грн пять лет назад, сейчас бы такое количество серебра стоило бы уже 29,9 тыс. грн.

По мнению старшего стратега по сырьевым товарам TD Securities Дэниела Гали, то, что серебро подорожало более чем до 30 долларов за унцию, может спровоцировать существенную покупательскую активность со стороны биржевых фондов.

Хотя рост серебра опережал рост золота, серебро все еще относительно дешевое. Оба драгоценных металла движутся в основном синхронно, то есть при подорожании золота также растет стоимость серебра.

Серебро ценится и как средство инвестиций, и как сырье для создания технологий чистой энергии. По данным Института серебра, металл является ключевым ингредиентом в солнечных панелях, и, учитывая устойчивый рост этой отрасли, ожидается, что в этом году использование металла достигнет рекордного уровня. На этом фоне рынок движется к дефициту уже четвертый год, причем дефицит в этом году считается вторым по величине за всю историю.

Як раніше писав OBOZ.UA, в Україні банківське золото (його можна купити та продати у відділеннях деяких банків) за 5 років подорожчало з 33,7 тис. до 90,8 тис. грн за тройську унцію (31.10348 грам). При тому купувати золото навіть вигідніше, ніж долари.

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