Цены на продукты могут вырасти на 15%: к чему украинцам следует подготовиться

В Украине продукты будут по-прежнему поступать в продажу, однако из-за российских ударов по логистике возможны задержки поставок на 7–10 дней. Цены на продукты в ближайшее время могут вырасти на 2–2,5%, а в целом подорожание может достичь 10–15%, в том числе из-за удорожания импорта.

Видео дня

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии СМИ. По его словам, продуктов в Украине достаточно, а производители и торговые сети уже меняют логистику, чтобы уменьшить зависимость от отдельных маршрутов поставок.

Продукты из магазинов не исчезнут

Несмотря на удары России, направленные, в частности, на украинскую инфраструктуру и логистические возможности, ситуация с обеспечением продовольствием остается под контролем. Марчук подчеркивает, что украинцам не стоит опасаться масштабного дефицита продуктов.

По его словам, какими бы ни были попытки врага создать проблемы для производства или доставки, достичь цели оставить население без продовольствия не удастся. То есть основная проблема ближайшего периода заключается не в том, что с полок магазинов начнут массово исчезать товары. Гораздо более реальным риском является рост их стоимости.

Одним из факторов, который может влиять на конечную цену продуктов, является логистика. Удары по транспортной и другой инфраструктуре затрудняют доставку товаров от производителей в магазины. Даже если сам продукт произведен в достаточном количестве, его еще нужно доставить в торговую сеть, а дополнительные маршруты, задержки и необходимость менять схемы перевозок увеличивают расходы.

Марчук отмечает, что из-за проблем с логистикой задержки поставок могут длиться от одного до 10 дней. Для крупных торговых сетей и производителей это означает необходимость перестраивать привычные цепочки поставок.

Раньше значительная часть продукции могла доставляться по прямому маршруту от производителя к конкретному магазину или торговой сети. Теперь компании всё активнее диверсифицируют места размещения продукции и маршруты её доставки.

Бизнес меняет логистику, чтобы не допустить дефицита

Производители и ритейл уже адаптируются к новым условиям. Вместо того чтобы зависеть от одной цепочки поставок, компании стараются использовать несколько вариантов доставки и хранения продукции.

Отмечается, что это особенно важно в преддверии осенне-зимнего периода, когда нагрузка на логистическую систему традиционно возрастает. Если товар не может быть доставлен по одному маршруту, у бизнеса есть возможность перенаправить его другим путем или использовать другое место хранения.

Такая система не устраняет все проблемы, но позволяет снизить риск масштабных перебоев. В то же время адаптация логистики не означает, что для бизнеса она проходит без последствий. Альтернативные маршруты могут быть длиннее, требовать дополнительного транспорта, топлива, складских мощностей и времени. Всё это в конечном итоге может отразиться на себестоимости продукции.

Цены могут вырасти на 10-15%

Именно поэтому самым большим риском для потребителей Марчук называет не нехватку продовольствия, а его подорожание. По его прогнозу, в ближайший период рост цен может быть относительно небольшим — примерно 2–2,5%. Однако в течение осенне-зимнего периода общее подорожание отдельных видов продукции может оказаться значительно больше.

Ориентир, который называет эксперт, — 10–15%. При этом речь идет не о гарантированном одновременном подорожании абсолютно всех товаров на одинаковый процент. На различные категории продукции влияют разные факторы — себестоимость производства, логистика, сезонность, спрос, импортная составляющая и ситуация на конкретном рынке.

Поэтому одни продукты могут подорожать сильнее, тогда как цены на другие будут меняться менее заметно. Отдельно эксперт обратил внимание на импортные товары.

Их конечная цена также зависит от логистики, поэтому в случае увеличения затрат на транспортировку или усложнения маршрутов поставок это может сказаться на стоимости продукции для украинского покупателя. Для импортных товаров особенно важны расходы на доставку и стабильность международных цепочек поставок. Если они удорожают, продавцам приходится учитывать это в конечной стоимости товара.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине по итогам сентября 2026 года в годовом исчислении (по сравнению с августом 2025 года) инфляция вновь ускорилась — с 7,7% до 8,1%. Одним из факторов годового роста цен традиционно стало подорожание продуктов питания – на 5,9%. Сильнее всего за это время подорожали рыба и продукты из нее — они подорожали на 22,7%. А вот яйца, напротив, подешевели на 24,1%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!